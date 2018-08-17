HABER

Trump'ın istediği askeri geçit töreni ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 07:10 | Son Güncelleme

Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gaziler Günü'nde yapılmasını istediği askeri geçit töreninin bu yıl yerine gelecek sene yapılacağını açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yıl Gaziler Günü'nde yapılmasını istediği askeri geçit töreninin ancak 2019'da yapılabileceğini duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning tarafından yazılı açıklamada, söz konusu törenin Beyaz Saray'la da mutabık kalınarak 2019 yılı içinde yapılacağı kaydedildi.

Manning açıklamasında doğrudan bir gerekçe ortaya koymazken, söz konusu erteleme, Amerikan medyasında "geçit töreninin yüksek maliyetli olmasına" bağlandı.

Albay Manning'in açıklamasından kısa süre önce medyaya yansıyan rakamlara göre, Trump'ın çok istediği askeri geçit töreninin federal hükümete maliyetinin 92 milyon doları bulacağı iddia edildi.

İlk tahminlerde maliyetin 12 milyon dolar civarında olacağı belirtilen askeri geçit töreninin beklenenden çok daha masraflı olmasının, söz konusu ertelemedeki ana gerekçe olduğu belirtildi.

Son olarak mart ayında konuyla ilgili değerlendirmeler yapan Pentagon, Trump'ın başkent Washington'da yapılmasını istediği törenin 11 Kasım'da gerçekleştirileceğini bildirmişti.

Geçit töreninin Beyaz Saray ile Kongre arasında icra edileceği ve törende tankların yer almayacağı belirtilmişti.

Trump'ın geçen yıl Paris'te Bastille Günü anma törenleri kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak katıldığı askeri törenden etkilenerek böyle bir talepte bulunduğu ileri sürülmüştü.

PARTNERSinem'in kıyafeti olay oldu!Sinem'in kıyafeti olay oldu!
İyi Parti İletişim Sorumlusu Çoraklık, deşifre olmamak için 'Fettoş' demiş!İyi Parti İletişim Sorumlusu Çoraklık, deşifre olmamak için 'Fettoş' demiş!
Otogarlarda bayram yoğunluğu gece boyunca sürdüOtogarlarda bayram yoğunluğu gece boyunca sürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Pentagon

En Çok Okunan Haberler

Alev Alatlı'dan çok tartışılacak sözler: Erdoğan'ı eleştiren aydınlar ergen ve atarlıdır

Alev Alatlı'dan çok tartışılacak sözler: Erdoğan'ı eleştiren aydınlar ergen ve atarlıdır

Şaşırtan karar! Fransa'nın Besançon kentinde sokakta oturmak ve alkol almak yasaklandı

Şaşırtan karar! Fransa'nın Besançon kentinde sokakta oturmak ve alkol almak yasaklandı

Mehmet Ali Erbil yine yakalandı

Mehmet Ali Erbil yine yakalandı

Zenit 8 - 1 Dinamo Minsk (Maç özeti)

Zenit 8 - 1 Dinamo Minsk (Maç özeti)

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bayram Namazı Saatleri ve Kurban Bayramı mesajları

Bayram Namazı Saatleri ve Kurban Bayramı mesajları

AK Partili başkan, belediyede ABD meşrubatlarını yasakladı

AK Partili başkan, belediyede ABD meşrubatlarını yasakladı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

İstanbul'da şafak operasyonu!

İstanbul'da şafak operasyonu!

Günlük burç yorumları: 17 Ağustos Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 17 Ağustos Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

Eşinden 48 saattir haber alınamıyor! 'Karım zorla kaçırıldı'

Eşinden 48 saattir haber alınamıyor! 'Karım zorla kaçırıldı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.