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Trump'ın Japonya Ziyareti Başladı

25.05.2019 22:45 | Son Güncelleme

Ziyaret planında yoğun tören ve spor faaliyetleri göze çarpsa da üst düzey bir Amerikalı yetkili, ziyaret sırasında “önemli açıklamalar yapılacağı” vaadinde bulundu. Trump ziyaretinin ilk gününde bir grup Japon işadamına konuşma yaptı.

Trump'ın Japonya Ziyareti Başladı

Başkan Donald Trump dört gün sürecek resmi Japonya ziyaretine başladı. Ziyaret planında yoğun tören ve spor faaliyetleri göze çarpsa da üst düzey bir Amerikalı yetkili, ziyaret sırasında “önemli açıklamalar yapılacağı” vaadinde bulundu.

Trump ziyaretinin ilk gününde bir grup Japon işadamına konuşma yaptı. 15 dakika süren konuşmada Trump iki ülkenin, ticaret hacmi dengesizliğini gidermek için yeni bir ticaret anlaşması imzalamasını umduğunu bildirdi. Ticaret hacminin yıllardır Japonya lehinde işlediğini söyleyen Trump ardından da işadamlarına hitaben, “Belki bizi bu yüzden bu kadar çok seviyorsunuz” diye konuştu.

Trump ziyaret sırasında Japonya’nın yeni imparatorunun kendisi için vereceği özel akşam yemeğine katılacak. Başkan’ın programında ayrıca önemli bir sumo güreşi karşılaşması var. Şampiyona Trump’ın ziyareti nedeniyle şimdiden “Trump Kupası” diye anılmaya başladı.

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