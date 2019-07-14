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Trump’ın Kadın Kongre Üyelerini Hedef Alan Mesajları Tartışılıyor

14.07.2019 20:38 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın bazı Demokrat kadın Kongre üyelerini hedef alan tweet mesajları tartışılıyor. Trump hedef aldığı kadınların aslen hükümetleri tam bir felaket olan ülkelerden geldiklerini iddia etti

Trump’ın Kadın Kongre Üyelerini Hedef Alan Mesajları Tartışılıyor

Başkan Donald Trump’ın bazı Demokrat kadın Kongre üyelerini hedef alan tweet mesajları tartışılıyor.

Trump hedef aldığı kadınların aslen hükümetleri tam bir felaket olan ülkelerden geldiklerini iddia etti.

Trump’ın hedefinde 4 kadın Demokrat Kongre üyesi vardı.

Alexandria Ocasio Cortez, Rashida Tlaib ve Ayanna Preslley’le İlhan Ömer. Ömer çocukken Amerika’ya gelmiş bir isim. Diğer Kongre üyeleri ise Amerika’da doğdu büyüdü.

Trump tweet mesajında kadın Kongre üyelerinin kendisini ve Amerika’yı alçakça eleştirdiklerini kaydetti.

Trump, aslen geldikleri ülkeler tam bir felaket olan kadın üyelerin dünyanın en güçlü ulusunun nasıl yönetileceğini söylemesi çok ilginç dedi.

Trump, “Geldiklere yere gidip neden tamamen kırılmış yerlerin onarılmalarına yardımcı olmuyorlar. Sonra geri gelin ve nasıl yapıldığını gösterin” dedi.

Trump, “bu yerlerin korkunç derecede sizin yardımınıza ihtiyacı var. Eminim Nancy Pelosi seyahat ayarlamalarınızı hızlıca yapar” ifadelerini kullandı.

Trump’a tepkiler gecikmedi. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, mesajları yabancı düşmanlığı olarak niteledi.

Pelosi, “çeşitliliğimiz gücümüz birliğimiz gücümüz” ifadelerini kullandı.

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