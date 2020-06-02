Trump’ın Kampanyasından Twitter’a Alternatif Akıllı Telefon Uygulaması

Başkan Donald Trump ve Twitter arasında gerilimin artmasının ardından, 'Trump’ın yorum ve mesajlarını paylaştığı en önemli sosyal medya platformlarından biri olan Twitter’la yolları ayrılabilir mi?' sorusu gündeme geldi. Başkan’ın kampanya yöneticisi Brad Parscale, Twitter’a erişiminin tamamen sonlanması halinde, Başkan’ın sesini duyurmak için kullanabileceği alternatif bir kanal oluşturmak için aylardır çalıştıklarını kaydetti. Trump’ın kampanyasının Nisan ayında piyasaya çıkan resmi cep telefonu uygulaması, şimdiden Apple’ın en iyi haber uygulamalarında ilk 10 listesinde yer alıyor. Uygulama çoğu zaman listede yer alan CNN, New York Times ve Reuters gibi haber platformlarının da önüne geçiyor. Parscale, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada; ‘‘Twitter ve Facebok’un her zaman bizi çevrimdışı bırakmasından endişeleniyorduk. Bu uygulama bir yedek görevi görecek’’ dedi. Parscale açıklamayı, Twitter’ın, Başkan Trump’ın postayla oy kullanılmasına dair Twitter mesajlarındaki bilgilerin doğruluğunun tartışılır olduğu ve kontrol edilmesi gerektiği şeklinde uyarı koymasından önce yapmıştı.

Yeni uygulama, Başkan’ın destekçileri için son kampanya haberlerini alabilecekleri, kampanya tarafından üretilen programları izleyebilecekleri bir platform. Ayrıca uygulama, kullanıcılara Başkan’ın Twitter mesajlarını paylaştıkça, telefon çağrısı yaptıkça ya da uygulamaya yeni kişileri kaydettirdikçe ödül puanı kazandırıyor. Bu platform, Trump’ın kampanyası için önemli seçim mitinglerinin yerini alacak ve Kasım ayındaki seçimlerden önce hedef kitleye ulaşılmasını sağlayacak bilgileri elde etmede kilit rol oynayacak. Trump, 3 Kasım’daki seçim yarışında, Demokrat Parti’nin Başkan adayı olması muhtemel eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın karşısına çıkacak. Milyonlarca Amerikalı’nın Corona virüsü salgını nedeniyle evde kapalı olduğu ve seçim mitinglerinin durduğu bir dönemde, her iki parti de başarılı dijital stratejilerin fark yaratabileceği görüşünde. Uygulamaya üye olmak, cep telefonu numarasının verilmesini gerektiriyor. Bunun ardından kampanya, kullanıcılara düzenli olarak Trump’ın mesajlarını yazılı olarak iletiyor ya da bağış istiyor.

Başkan’ın 2020 seçim kampanyasına liderlik etmeden önce, 2016’daki seçimlerde kampanyasının dijital ekibinde olan Parscale, siyasetteki en değerli bilginin cep telefonu numarası olduğunu söyledi. Başkalarının uygulamaya üye olmasını sağlamak, kullanıcılara puan kazandırıyor. Bu puanlarla kampanya giysileri satın alınabiliyor ya da Trump’la bir görüşme ayarlamak için puan biriktirebiliyorlar. Biden’ın kampanyasının da bir telefon uygulaması var. Destekçileri bu uygulama üzerinden bağış yapabiliyor, gönüllü olabiliyor ve başkalarına doğrudan kampanya mesajları gönderebiliyor. Ancak Trump’ın uygulamasının aksine, Biden’ın uygulaması, sosyal medya yayınlarını ya da haberleri içermiyor. Biden’ın kampanyası döneminde neredeyse her gün yürüttüğü sanal etkinlikler de uygulamada yer almıyor. Biden’ın seçim kampanyası, telefon uygulaması Apple’ın 200 popüler haber uygulaması listesinde de yer almıyor. Biden’ın kampanyasından yapılan açıklamada, uygulamanın, destekçileri organize etmek için kullanıldığı, içerik dayatmak için kullanılmadığı belirtildi.