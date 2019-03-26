HABER

"Trump'ın kararının hiçbir dayanağı yoktur"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 15:27 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: - "(ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Trump'ın kararının hiçbir dayanağı yoktur. Trump'ın sadece kişisel arzusunu ortaya koyan bir karardır. Golan Tepeleri, 1967'de yapılan antlaşma neticesinde BM'nin aldığı kararla Filistin'indir" - "(PKK ile iltisaklı ve irtibatlı belediye meclis üyesi adayları) PKK ile devlet, etkili ve katı şekilde mücadele etmek zorundadır ama siz her Kürt'e 'terörist' diye bakarsanız, Kürt olan herkesi PKK ile ilişkilendirirseniz işte esas Türkiye'yi bölmek budur, asıl ihanet, budur"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıyan başkanlık kararnamesini imzalamasına ilişkin, "Trump'ın kararının hiçbir dayanağı yoktur. Trump'ın sadece kişisel arzusunu ortaya koyan bir karardır. Golan Tepeleri 1967'de yapılan antlaşma neticesinde BM'nin aldığı kararla Filistin'indir." dedi.

Altay, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıyan başkanlık kararnamesini imzalamasını eleştirdi.

Golan Tepeleri'nin, 1967'de yapılan antlaşmaya göre Filistin'in olduğunu ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 'Ey İsrail, Ey Amerika' diye efelenen Erdoğan'ın şimdi de 'Ey Trump' diye efelenmesi lazım. Trump'ın kararının hiçbir dayanağı yoktur. Trump'ın, sadece kişisel arzusunu ortaya koyan bir karardır. Golan Tepeleri, 1967'de yapılan antlaşma neticesinde Birleşmiş Milletler'in (BM) aldığı kararla Filistin'indir. Lakin, İsrail'in sadece Golan Tepelerinde değil, Filistin'deki dindaşlarımıza, Müslümanlara ve kardeşlerimize yönelik hem işgali hem de ambargo, izolasyonu, baskısı ve katliamları devam etmektedir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir, ama Türkiye'nin İsrail konusundaki politikaları da Filistinli kardeşlerimizle gerçek bir dayanışmayı yansıtmaktan da uzaktır. Türkiye'nin, her şeyden önce İsrail konusunda içeride tek ses olması lazım. Hem de daha yüksek bir refleks göstermesi lazım. Biz, Filistinli kardeşlerimize yönelik yapılan saldırı ve hamlelere karşı, Türkiye'de orta yerdeki hükümetin kararlarını her zaman destekleriz ve olumlu kararların her zaman yanlarında oluruz."

Seçim sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Altay, yerel seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üslubunun meydanları savaş alanına çevirdiğini savundu.

Milletin, bu söylemleri tasvip etmediğini dile getiren Altay, şöyle devam etti:

"Siyasette seçime girecek partiler çekişecek, elbette münakaşa olacaktır. Münakaşa olduğu kadar da siyaset, aynı zamanda bir müzakere işidir. Ama maalesef AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı, bu seçimlerde ülkenin ekonomik krizden dolayı, millete, iki çift tatlı lafı olmadığı için milletin gözünün içerisine baka baka ortamı bilinçli olarak geriyor. Biz, olabildiğince bu gerilme ortamına ve Erdoğan'ın bizi çekmek istediği tuzağa düşmemeye çalıştık. Bütün kampanya boyunca da bunu yaptık. Son 5 gündeyiz ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Onun yüzü asılacak, bizim yüzümüz gülecek. Çünkü kaybedenler gerilir, öfkelenir ve hiddetlenir. Kazananlara biraz daha toleranslı, rahat, ferah ve hoşgörülü olmak yakışır."

- "Türkiye'de haçlı seferi kavgası olmaz"

Altay, seçim süresince kendilerine yönelik sürekli "zillet, terörist, hain, adiler, ahlaksız" gibi ifadeler kullanıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bize denilmeyen kaba söz kalmadı. 'Hesap soracağız' denildi. Bunlar da yetmedi. Sonra cennetten tapu dağıtmalar başladı. Bunlar da yetmedi ve en son olarak da 'haçlı seferleri paranoyasını' milletin üzerine çökertmeye çalıştılar. Yeni Zelanda'daki menfur olaydan sonra ben hem partim hem de vatandaşlarımızın taziyelerini iletmek üzere iki arkadaşımla oraya gittim. Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı, Türkiye'ye yönelik haçlı seferlerinin işaret fişeği gibi adlandırarak seçimlerde bunu oya devşirmek için de bir hamle içerisine girdiler. Erdoğan ile Bahçeli'ye ben 'bay dumur ve kambur' diyorum. Sayın Bahçeli 'dumur', Sayın Erdoğan da milletin sırtına 'kambur' olmuştur. Cumhur İttifakı'nı da 'dumur ve kambur' ittifakı olarak özetlemek de mümkündür. Bu sefer de bir haçlı paranoyasıyla toplumun karşısına çıktılar ama şunu unuttular; Anadolu, Mustafa Kemal'in ülkesidir ve Mustafa Kemal, onların haçlılar dediği milletlere ve o dine mensup insanlara, bu topraklarda 100 sene önce bükemedikleri bileği öptürdü. Merak etmesinler, bir daha Türkiye'de haçlı seferi kavgası olmaz."

- "PKK ile devletin en etkili katı mücadele etmek zorundadır"

Altay, Türkiye'nin bir beka sorununun olmadığını ve öncesinde çok daha ağır badireleri ve tehditleri bertaraf ettiğini anlattı.

Son günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin meclis üyesi aday listelerinde terör örgütlerine yardım ve yataklık yapanların isimlerinin olduğu yönünde açıklamaları olduğunu anımsatan Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her Kürt terörist ise Türkiye'ye uğurlar olsun. Türkiye, zaten gitmiştir. Bu, bu ülkede 10 milyon terörist var demektir. Ondan sonra bu ülkenin ucunu ve başını kimse toplayamaz. Evet, PKK bir terör örgütüdür. Yıllardır Meclis'te bunu milletvekillerimizle söyleyegeldik. PKK ile devlet, en etkili ve katı şekilde mücadele etmek zorundadır ama siz her Kürt'e 'terörist' diye bakarsanız, Kürt olan herkesi PKK ile ilişkilendirirseniz işte esas Türkiye'yi bölmek budur, asıl ihanet budur. Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Arap'ı ve Boşnak'ı hep birlikte kurdu. Bunu da hep birlikte olursak yaşatabiliriz. Ayrıştırarak bu ülkeyi kimse ayakta tutamaz. Bu şanlı bayrağımızı göklerde dalgalandıramayız."

Altay, Millet İttifakı'nın, Türkiye'deki demokrasinin önünü açtığına dikkati çekti.

Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi
Balıkesir Ülkü Ocakları İl Başkanı Halil Görmen’den sert açıklamaBalıkesir Ülkü Ocakları İl Başkanı Halil Görmen’den sert açıklama
AK Partili Ünal: Onların belediyeleri o gece darbeye karşı gelir miydi?AK Partili Ünal: Onların belediyeleri o gece darbeye karşı gelir miydi?
Anahtar Kelimeler:
Amerika CHP Grupbaşkanvekili Engin Altay Filistin Golan Tepeleri israil

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Diğer Haberler
Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.