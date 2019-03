AFYONKARAHİSAR (AA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıyan başkanlık kararnamesini imzalamasına ilişkin, "Trump'ın kararının hiçbir dayanağı yoktur. Trump'ın sadece kişisel arzusunu ortaya koyan bir karardır. Golan Tepeleri 1967'de yapılan antlaşma neticesinde BM'nin aldığı kararla Filistin'indir." dedi.

Altay, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıyan başkanlık kararnamesini imzalamasını eleştirdi.

Golan Tepeleri'nin, 1967'de yapılan antlaşmaya göre Filistin'in olduğunu ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 'Ey İsrail, Ey Amerika' diye efelenen Erdoğan'ın şimdi de 'Ey Trump' diye efelenmesi lazım. Trump'ın kararının hiçbir dayanağı yoktur. Trump'ın, sadece kişisel arzusunu ortaya koyan bir karardır. Golan Tepeleri, 1967'de yapılan antlaşma neticesinde Birleşmiş Milletler'in (BM) aldığı kararla Filistin'indir. Lakin, İsrail'in sadece Golan Tepelerinde değil, Filistin'deki dindaşlarımıza, Müslümanlara ve kardeşlerimize yönelik hem işgali hem de ambargo, izolasyonu, baskısı ve katliamları devam etmektedir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir, ama Türkiye'nin İsrail konusundaki politikaları da Filistinli kardeşlerimizle gerçek bir dayanışmayı yansıtmaktan da uzaktır. Türkiye'nin, her şeyden önce İsrail konusunda içeride tek ses olması lazım. Hem de daha yüksek bir refleks göstermesi lazım. Biz, Filistinli kardeşlerimize yönelik yapılan saldırı ve hamlelere karşı, Türkiye'de orta yerdeki hükümetin kararlarını her zaman destekleriz ve olumlu kararların her zaman yanlarında oluruz."