"Trump'ın Kaşıkçı kayıtsızlığı otokratlara tatil hediyesi"

Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesine tepkisizliğinin ''dünyanın dört bir yanındaki otokratlara tatil hediyesi'' olduğu görüşüne yer veren bir yazı yayımladı.

Trump'ın insan hakları ve özgürlüklere bakışının eleştirildiği yazıda, Suudi Arabistan, Kuzey Kore, İran, Çin ve Rusya gibi ülkelerin Washington'a baktıklarında ''insan hakları ve özgürlüklerden bihaber kedi gibi tüylerini yalayan bir palyaçoyu'' izleyip Trump'a güldükleri yorumuna yer verildi.

Trump'a biraz övgüler dizip, ABD yapımı ürün alımı sözü verilirse cinayeti görmezden geleceği belirtilen yazıda, ABD Başkanının Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesine verdiği tepkinin, diğer bir deyişle tepkisizliğinin "dünyanın dört bir yanındaki otokratlara tatil hediyesi" olarak değerlendirildi.

Yazıda, "Trump'ı övgüye boğ, ona kral gibi davran, bir tomar para göster ve rahatsız olduğun bir gazeteciyi öldürmek istediğini söyle, yüzünü diğer tarafa çevirir.'' ifadesi kullanıldı.