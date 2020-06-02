Trump’ın Kilise Ziyaretine Din Adamlarından Tepki

ABD Başkanı Donald Trump’ın Pazartesi akşamı Beyaz Saray yakınlarındaki barışçı protestoculara müdahale ile eş zamanlı olarak yürüyerek gittiği St. Johns Kilisesi önünde İncil’le poz vermesine siyaset çevrelerinden ve din adamlarından tepki geldi. St. Johns Kilisesi’nin bağlı olduğu Washington Bölgesi Piskoposu, Trump’ın kilisede sadece poz verip dua etmemesine dikkat çekerek ziyareti eleştirdi. Başkan Trump, Beyaz Saray’daki Gül Bahçesi’nde ABD geneline yayılan George Floyd protestoları ve şiddet olaylarıyla ilgili açıklama yaptığı sırada Lafayette Park’taki barışçı göstericiler, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle geri püskürtülmüştü. Müdahalenin ardından Trump, bir gece önceki olaylarda bodrum katında bir ofisi yanan tarihi St. Johns Kilisesi’ne parkın içinden geçerek yürüyerek gitmiş, kilisenin önünde elinde İncil’le poz vermişti. Barışçı göstericilere müdahale edilerek parktan Trump’ın kilise ziyareti için çıkarılmasına tepkilerin ardından ABD’li pek çok siyasetçiden ve din adamlarından eleştiri geldi. St. Johns Kilisesi’nin de bağlı bulunduğu Washington Bölgesi Piskoposu Mariann Budde, Trump’ın 19. yüzyıl başlarından bu yana görevde olan tüm ABD başkanlarının ziyaret ettiği kiliseye geldiğinde dua etmediğine dikkat çekerek, ziyaretten ötürü şaşkınlığa uğradığını belirtti.

Piskopos Budde: “Ülkenin derin yaralarına odaklanılmalı” Budde, Piskoposluğun Twitter hesabından da paylaşılan yazılı açıklamanın ardından verdiği röportajda, Başkan Trump için, “Geleneklerimize göre kutsal olan sembolleri eline alıp kutlama anı olacağını bekleyerek ibadet yerinin önünde durdu. Bu durum karşısında tepki göstermekten başka yapacak bir şey yoktu” ifadelerini kullandı. Piskopos, ırksal adaletsizliğe karşı protestolar devam ederken “ülkenin daha derin yaralarına odaklanılması” çağrısında bulundu. Budde, St. Johns Kilisesi’nin Trump’ın ziyaretine “tamamen hazırlıksız yakalandığını”, “kilisenin kutsal amaçlar için kullanılması gereken kutsal bir mekan olduğu algısıyla hareket edilmediğini” belirtti. Piskopos, Başkan Trump’ın kilisede bir mesaj vermesi için Beyaz Saray ve kilise arasındaki bölgede göz yaşartıcı gaz kullanıldığını düşündüğünü söyledi. “Kilise yeniden inşa edilir ama bir insan hayatı geri gelmez” Tarihi St. Johns Kilisesi, Pazar gecesi başkent Washington’da şiddetin tırmandığı George Floyd protestoları sırasında bodrum katında çıkan yangında hafif hasar görmüştü. Son dönemde yaşanan yağma olaylarında tahrip edilen iş yerlerine kıyasla kilisenin olaylardan daha az etkilendiğini söyleyen Budde, barışçı protestocuların amaçlarının arkasında durdu.

Kilisede hafif hasar gören alana ve George Floyd’un ölümüne atıfta bulunan Piskopos Budde, “Kiliseyi yeniden inşa edebiliriz. Çocuk bakım evinin döşemesini değiştirebiliriz. Ama bir adamın hayatını geri getiremeyiz” ifadelerini kullandı. ABD’de olayların ilk patlak verdiği Minneapolis’de 18 yıl görev yaptıktan sonra Washington’daki kilisede göreve başlayan Budde, “Kamusal alanda meşru bir diyalog ortağı olabilmek amacıyla liberal kiliseyi yeniden inşa etmek istiyorum” dedi. Budde, geçtiğimiz yıl Washington Ulusal Katedrali liderleriyle birlikte Başkan Trump’ı “ırksallaşmış söylemini’’ eleştiren ortak açıklamaya katılmıştı.

Piskoposluğun ilk siyah başkanı olan Michael Curry de ayrı olarak yaptığı yazılı açıklamada, Trump’ın “bir kilise binasını ve Kutsal İncil’i siyasi amaçları için kullandığını” belirtti ve “Ülkemiz derin acı içindeyken böyle bir davranış sergilenmesi yaraların sarılmasına yardımcı olmuyor” dedi. Biden: “Barışçı protestocular halkın evinin kapısından müdahaleyle dağıtıldı”

Başkan Trump’ın barışçı protestoculara müdahalenin ardından yaptığı kilise ziyaretine siyasi çevrelerden de tepki geldi. Trump’ın Kasım ayındaki seçimlerde Demokrat Parti’den rakibi olması beklenen Joe Biden, Salı günü George Floyd protestolarının şiddet eylemlerine dönüştüğü şehirlerden biri olan Philadelphia’daki Belediye Meclisi’ndeydi. Biden, Philadelphia’da yaptığı konuşmada, Beyaz Saray’ı kastederek, “Barışçı protestocular halkın evinin kapısından başkanın emri doğrultusunda göz yaşartıcı gaz ve flaş bombası ile kutsal bir kilisede poz verilebilsin diye dağıtıldığında, başkanın derdinin ilkeler değil iktidar olduğuna inandığımız için bağışlanabiliriz. Başkan, halkın ihtiyaçlarından çok tabanının tutkularına hizmet etmekle ilgileniyor” ifadelerini kullandı. Biden’dan Kongre’ye polis reformu çağrısı Joe Biden, “Bu ülkenin uzun süredir uğraştığı ırksal yaraları siyasi kazanç elde etmek için kullanmayı değil, bu yaraları sarmayı amaçlayacağım. Görevimi yapacak ve sorumluluk alacağım. Başkalarını suçlamayacağım” şeklinde konuştu.