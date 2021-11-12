Trump'ın Kongre baskınıyla ilgili Beyaz Saray kayıtlarına erişime geçici engel

ABD'de temyiz mahkemesi, 6 Ocak'ta Kongre'ye düzenlenen baskını araştıran soruşturma komisyonunun eski Başkan Donald Trump dönemindeki Beyaz Saray kayıtlarına erişimini geçici olarak bloke etti.

İki gün önce bir alt mahkeme kayıtların komisyonun erişimine açılmasına hükmetmişti.

Trump, yürütme ayrıcalığını gerekçe göstererek, baskınla ilgili Başkanlık Belgeleri'nin gizli tutulmasını istiyordu.

Yürütme ayrıcalığı, başkanın ya da yürütme organındaki diğer görevlilerin, bazı koşullarda yürütmedeki iletişimin gizli olduğunu savunarak, bir kısım bilgileri saklayabilecekleri anlamına geliyor.

Soruşturma komisyonu ise, Trump'ın baskından önceden haberi olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor.

Trump, geçen yıl başkanlık seçimlerini Joe Biden'a karşı kaybettiğini kabul etmemiş ve herhangi bir kanıt sunmadan seçimde usülsüzlükler bulunduğunu öne sürmüştü.

Soruşturma Komitesi, Demokrat Parti'nin hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi tarafından oluşturuldu.

Komisyon, baskına ve saldırıya yol açan olaylara ışık tutabilecek telefon ve ziyaretçi kayıtlarıyla diğer Beyaz Saray belgelerini incelemek istiyor.

Ancak Washington'daki temyiz mahkemesi, alt mahkemenin kayıtların en geç bugün komisyona verilmesini emreden kararını geçici olarak askıya aldı.

Temyiz Mahkemesi, 30 Kasım'da kararı gözden geçirecek ve konu rastgele belirlenecek üç yargıç tarafından ele alınacak.

Konunun büyük olasılıkla Yüksek Mahkeme'ye taşınması bekleniyor.

Trump döneminde Beyaz Saray'da görev yapan 16 kişi Komisyon'a ifadeye çağrıldı.

Bu kişiler arasında dönemin Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Trump'ın kıdemli danışmanı Stephen Miller, kampanya yöneticisi Bill Stepien, eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn de yer alıyor.

Trump'ın eski özel kalem müdür yardımcısı Dan Scavino ve eski stratejisti Steve Bannon da daha önce ifadeye çağrılmış, Bannon ifade vermeyi reddederek Kongre faaliyetlerini engellemekle suçlanmıştı.

https://www.youtube.com/watch?v=zl4fWO\_vp0c

6 Ocak'ta neler yaşandı?

Kasım ayındaki seçimlerde usulsüzlük yapıldığı yönündeki asılsız iddiaları ortaya atan Cumhuriyetçi eski başkan Trump, seçim yenilgisini kabul etmemişti.

6 Ocak'ta ABD Kongresi Joe Biden'in seçim zaferini onaylamak için toplandığında, Trump destekçileri Kongre binasını basmıştı.

Kongre baskını sonrası Trump, Temsilciler Meclisi tarafından "isyana teşvik" gerekçesiyle azledilmiş ancak daha sonra Senato tarafından suçsuz bulunmuştu.

