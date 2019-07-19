‘Trump’ın Kongre Üyelerini Hedef Alması Biden’a Yarayabilir’

Reuters haber ajansının James Oliphant imzalı analiz haberine göre Başkan Donald Trump Demokrat Partili dört yeni Kongre üyesine saldırılarını yoğunlaştırırken 2020 başkanlık seçimi aday adaylarından Demokrat Joe Biden, seçim kampanyası için gittiği Iowa’da seçmenlere bir orta yol bulunabileceğini hatırlatıyor. Trump’ın Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley ve Rashida Tlaib’i hedef göstererek bu isimlerin ABD’ye düşman olduklarını ve ülkelerine geri dönmelerini söylemesi Biden’ı bu haftanın siyasi tartışmasının uzağına düşürmüştü. Ancak bu aynı zamanda Biden’ın kampanyasına da ihtiyaç duyduğu ivmeyi sağlayabilir. 36 yıl boyunca senatörlük yapan Joe Biden, sekiz yıl boyunca da Barack Obama’nın başkan yardımcılığını yapmıştı. Ancak Biden’ın temsil ettiği parti içerisindeki gelenekçi ana akım, kendilerini “tim” olarak nitelendiren bu dört Demokrat yeni Kongre üyesince alaşağı edilmek isteniyor. Biden’ı zaman zaman sert şekilde eleştiren isimlerden biri 29 yaşındaki Ocasio-Cortez. Cortez, Biden’ı siyasi gündemden uzak olmakla eleştiriyor ve başkanlık için çok yaşlı olduğunu savunuyor.

“Biden solcuları küstürmemeli” Biden’ın ise Demokrat Parti’nin Başkan adaylığını kazanması halinde eleştirilerinde 2020 seçimlerinde ihtiyaç duyacağı partinin aktivist solcu kanadını küstürmemeye dikkat etmesi gerekiyor. Biden aynı zamanda ılımlı seçmeni, Kongre’nin dört kadın üyesine daha yakın bir çizgide duran Senatör Bernie Sanders’dan daha makbul bir aday olacağını anlatmaya çalışıyor. Biden seçim kampanyası için gittiği Iowa’nın Council Bluffs kentinde Trump’ın dört Demokrat Kongre üyesine sataşmasını ırkçı olduğu gerekçesiyle kınadı. Ancak Biden, bu Kongre üyelerinin Demokrat Parti’nin ana akımını temsil ettiklerini düşünmediğini de sözlerine ekledi. Biden MSNBC’ye bu hafta verdiği bir röportajda dört Kongre üyesiyle görüş ayrılıkları yaşayan Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi’yi savundu. Biden geçen yılın Kongre seçimlerinde Demokrat Parti tarafından kazanılan koltukların çoğunun Ocasio-Cortez gibi kendini sosyalist olarak tanımlayanlardan çok ılımlılardan oluştuğunu söyledi.

Reuters’a konuşan Biden destekçileri, Demokrat Parti’nin Trump’ı yenebilmek için fazla sola kaydığından endişe ettiklerini söylemişlerdi. Biden seçim kampanyasında bu haftanın büyük kısmını sağlık planını savunmakla geçirdi. Biden’ın planının Barack Obama’nın Obamacare olarak bilinen sağlık yasasını desteklemesi ve sigortalıların özel sigortalarını devam ettirmelerine izin vermesi bekleniyor. Demokrat Partili bir diğer Başkan aday adayı sol eğilimli Sanders ise devlet eliyle yürütülen bir sigorta sistemi sözü veriyor. “Biden istikrarı yeniden sağlamak istiyor” Demokrat stratejist Scott Kozar’a göre Biden’ın değişim teorisini “istikrarı yeniden sağlamak” oluşturuyor. Kozar, Trump’ın kampanya danışmanlarının uzun süredir Demokrat başkan adaylığı sahasının sosyalist bir zemin haline geldiği resmini çizmeye çalıştıklarını ve Biden’ın bunun aksine Obama’nın ılımlı çizgisini sürdürecek bir isim olduğunu söylüyor. Geçen ay yapılan Demokrat Parti başkan aday adayları tartışmasında, özel sigortaların devre dışı bırakılması, yasadışı göçmenlerin de sağlık sigortası edinebilmesi, yasadışı sınır geçişlerinin suç kapsamından çıkarılması gibi görüşlerin gündeme getirilmesi Cumhuriyetçiler’in bu söylemlerini arttırmasına neden oldu.