Trump'ın Konuşmasına Dakikalar Kala Barışçıl Protestoya Müdahale

Washington’da dün (Pazartesi) Beyaz Saray yakınlarında düzenlenen barışçıl protestolara polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti. Polisin müdahalesi Başkan Donald Trump’ın Gül Bahçesi’ndeki konuşmasından ve Pazar gecesi yaşanan olaylar sırasında hasar gören tarihi kiliseyi ziyaretinden dakikalar önce geldi. George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken nefessiz bırakılarak öldürülmesini protesto eden kalabalık gündüz saatlerinde Beyaz Saray yakınlarındaki Lafayette Park’ta toplandı. Ancak akşam saatlerinde Başkan Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki Gül Bahçesi’nde protesto ve şiddet olaylarına ilişkin konuşacağının açıklanmasının ardından ve başkentte ilan edilen sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesine kısa süre kala gerilim yükseldi. Başkan Trump’ın konuşmasına dakikalar kala, polis ve başkentte görevli Ulusal Muhafız askerleri, yüzlerce barışçıl protestocuyu güç kullanarak püskürtmeye ve göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etmeye başladı.

Beyaz Saray’ın yakınlarındaki Lafayette Park’tan göstericileri 3 blok uzaktaki caddeye püskürten çevik kuvvete atlı ve bisikletli polisler de destek verdi. O sırada havada da bir helikopter devriye geziyordu. Trump müdahaleden kısa süre sonra tarihi kiliseye yürüdü Başlangıçta polisin barışçıl göstericilere müdahalesinin arkasındaki neden anlaşılamasa da, bir süre sonra Başkan Donald Trump’ın Gül Bahçesi’ndeki konuşmasının ardından, Pazar gece yaşanan şiddet olayları sırasında bodrum katındaki bir alanı ateşe verilen tarihi St. Johns Kilisesi’ne Lafayette Park’ından geçerek yürüyerek gittiği haberi ulaştı. Protestocular Beyaz Saray'dan birkaç blok ötedeki caddede sloganlarla eyleme devam ettiği sırada, uluslararası ajanslara Trump’ın kilise önünde elinde İncil ile bir fotoğrafı yansıdı. Trump’a muhalif isimler arasında yer alan New York Valisi Andrew Cuomo, Başkan Trump’ı “kilisede fotoğraf verebilmek için barışçıl protestoyu püskürtmek üzere orduyu kullanmakla” eleştirdi. Bazı göstericiler yasağa rağmen sokaktaydı