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Trump'ın Konuşmasına Dakikalar Kala Barışçıl Protestoya Müdahale

02.06.2020 07:49 | Son Güncelleme

Washington’da Beyaz Saray yakınlarında düzenlenen barışçıl protestolara polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti. Polisin müdahalesi Başkan Trump’ın Gül Bahçesi’ndeki konuşmasından ve Pazar gecesi yaşanan olaylarda hasar gören tarihi kiliseyi ziyaretinden dakikalar önce geldi

Trump'ın Konuşmasına Dakikalar Kala Barışçıl Protestoya Müdahale

Washington’da dün (Pazartesi) Beyaz Saray yakınlarında düzenlenen barışçıl protestolara polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti. Polisin müdahalesi Başkan Donald Trump’ın Gül Bahçesi’ndeki konuşmasından ve Pazar gecesi yaşanan olaylar sırasında hasar gören tarihi kiliseyi ziyaretinden dakikalar önce geldi.

George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken nefessiz bırakılarak öldürülmesini protesto eden kalabalık gündüz saatlerinde Beyaz Saray yakınlarındaki Lafayette Park’ta toplandı.

Ancak akşam saatlerinde Başkan Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki Gül Bahçesi’nde protesto ve şiddet olaylarına ilişkin konuşacağının açıklanmasının ardından ve başkentte ilan edilen sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesine kısa süre kala gerilim yükseldi.

Başkan Trump’ın konuşmasına dakikalar kala, polis ve başkentte görevli Ulusal Muhafız askerleri, yüzlerce barışçıl protestocuyu güç kullanarak püskürtmeye ve göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etmeye başladı.

Beyaz Saray’ın yakınlarındaki Lafayette Park’tan göstericileri 3 blok uzaktaki caddeye püskürten çevik kuvvete atlı ve bisikletli polisler de destek verdi. O sırada havada da bir helikopter devriye geziyordu.

Trump müdahaleden kısa süre sonra tarihi kiliseye yürüdü

Başlangıçta polisin barışçıl göstericilere müdahalesinin arkasındaki neden anlaşılamasa da, bir süre sonra Başkan Donald Trump’ın Gül Bahçesi’ndeki konuşmasının ardından, Pazar gece yaşanan şiddet olayları sırasında bodrum katındaki bir alanı ateşe verilen tarihi St. Johns Kilisesi’ne Lafayette Park’ından geçerek yürüyerek gittiği haberi ulaştı.

Protestocular Beyaz Saray'dan birkaç blok ötedeki caddede sloganlarla eyleme devam ettiği sırada, uluslararası ajanslara Trump’ın kilise önünde elinde İncil ile bir fotoğrafı yansıdı.

Trump’a muhalif isimler arasında yer alan New York Valisi Andrew Cuomo, Başkan Trump’ı “kilisede fotoğraf verebilmek için barışçıl protestoyu püskürtmek üzere orduyu kullanmakla” eleştirdi.

Bazı göstericiler yasağa rağmen sokaktaydı

Lafayette Park’tan alt caddelere püskürtülen protestocular bir süre sonra, polis şiddeti protestolarıyla özdeşleşen “tek diz üzerine çökme” eylemini gerçekleştirdi.

Bir grup gösterici de başkent Washington’da Lincoln Anıtı’nı ve Ulusal Meydan’ı geçerek oradaki yürüyüşün ardından yeniden Beyaz Saray yakınlarına geldi.

Washington Belediyesi tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağı başlamış olmasına rağmen göstericiler hala başkent caddelerindeydi. Küçük gruplar şeklinde yürüyen göstericileri dağıtma yönünde net bir çaba da olmadı.

Normal koşullar altında helikopterler ve drone’lar için uçuşa yasak bölge olan başkent Washington’da akşam saatlerinde havada zaman zaman helikopterler görüldü.

Gece saatlerinde de bazı göstericiler sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen başkent sokaklarında barışçıl şekilde yürümeye devam etti. Arka planda Kongre binasının görüldüğü caddede, göstericilerin ilerlemesine polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale ederek engel oldu.

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