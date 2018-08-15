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Trump'ın 'Köpek' Nitelemesi Tartışma Başlattı

15.08.2018 18:59 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, kendisiyle konuşma kayıltarını yayınlayan eski yardımcısı Omarosa Newman’a yönelik sert söylemini sürdürüyor. Omarosa’nın kovulmayı hakettiğini belirten Trump eski yardımcısı için ‘köpek’ nitelemesinde bulununca Amerika’da şimdi de ‘köpek’ tartışması başladı

Trump'ın 'Köpek' Nitelemesi Tartışma Başlattı

Bir Başkan eski çalışanı için köpek ifadesini kullanır mı? Amerika’da gündem Ankara-Washington ilişkileri kadar, Başkan Donald Trump’ın eski Beyaz Saray çalışanı Omarosa Newman için kullandığı sözcükle yüklü. Trump, kendisiyle konuşma kayıltarını yayınlayan eski yardımcısı Omarosa Newman’a yönelik sert söylemini sürdürüyor. Omarosa’nın kovulmayı hakettiğini belirten Trump eski yardımcısı için ‘köpek’ nitelemesinde bulununca Amerika’da şimdi de ‘köpek’ tartışması başladı.

Başkan Trump Twitter mesajında Genel Sekreteri John Kelly’den geçen yıl Omarosa’yı kovduğu için övgüyle söz etti. Omarosa Newman Trump tarafından Beyaz Saray’da yılda 179 bin dolarlık maaşla çalıştırılmaya başlamadan önce Trump’ın televizyonda yayınlanan ‘Apprentice’

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