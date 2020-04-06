Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü

Axios isimli internet sitesinin haberine göre, cumartesi Beyaz Saray'da bir araya gelen Kovid-19 ile Mücadele Görev gücü üyeleri arasında Trump'ın son günlerde sıklıkla bahsettiği "hidroksiklorokin" adlı ilaç konusunda ciddi bir tartışma yaşandı.

Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro, söz konusu toplantıda Trump'ın ilacın Kovid-19 tedavisinde olumlu sonuç verdiğine dair açıklamalarını destekleyecek bir araştırma dosyasını gündeme getirdi.

Navarro ayrıca, ABD'nin söz konusu ilacı stoklayarak salgın bölgelerine dağıtmasının da doğru bir karar olduğunu savundu.

Bunun üzerine Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün önemli üyelerinden Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Doktor Anthony Fauci ise ilaca yönelik araştırmaların yetersiz olduğunu savunarak Beyaz Saray'ın daha temkinli bir üslup takınması gerektiğini vurguladı.

Fauci'nin söz konusu ilacın Kovid-19 tedavisinde işe yaradığının kanıtlanması için daha çok deneye ihtiyaç duyulduğunu söylemesi üzerine, toplantının yapıldığı odada gerginlik yaşandı.