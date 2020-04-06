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Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü

DÜNYA HABERLERİ  | 06.04.2020 19:29 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için "çığır açıcı" olarak nitelendirdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray'daki uzmanlar arasında görüş ayrılığına neden oldu.

Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü

Axios isimli internet sitesinin haberine göre, cumartesi Beyaz Saray'da bir araya gelen Kovid-19 ile Mücadele Görev gücü üyeleri arasında Trump'ın son günlerde sıklıkla bahsettiği "hidroksiklorokin" adlı ilaç konusunda ciddi bir tartışma yaşandı.

Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro, söz konusu toplantıda Trump'ın ilacın Kovid-19 tedavisinde olumlu sonuç verdiğine dair açıklamalarını destekleyecek bir araştırma dosyasını gündeme getirdi.

Navarro ayrıca, ABD'nin söz konusu ilacı stoklayarak salgın bölgelerine dağıtmasının da doğru bir karar olduğunu savundu.

Bunun üzerine Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün önemli üyelerinden Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Doktor Anthony Fauci ise ilaca yönelik araştırmaların yetersiz olduğunu savunarak Beyaz Saray'ın daha temkinli bir üslup takınması gerektiğini vurguladı.

Fauci'nin söz konusu ilacın Kovid-19 tedavisinde işe yaradığının kanıtlanması için daha çok deneye ihtiyaç duyulduğunu söylemesi üzerine, toplantının yapıldığı odada gerginlik yaşandı.

Beyaz Saray ekibinden bir grup Navarro'yu desteklerken, bir grup da Fauci'nin haklı olduğunu savundu.

NAVARRO TARTIŞMA YAŞANDIĞINI DOĞRULADI

Navarro ise söz konusu haberi bu sabah CNN televizyonununda katıldığı bir programda doğruladı.

Cumartesi günü bir tartışma yaşandığını kaydeden Navarro, "Aramızda anlaşmazlıklar ve tartışmalar olmasaydı Trump yönetimi bu kadar güçlü olmazdı." dedi.

TRUMP, FAUCİ'NİN SORUYU YANITLAMASINI ENGELLEMİŞTİ

Öte yandan, sıtma ilacı konusunda yaşanan bu ayrışma dün Trump'ın yaptığı basın toplantısına da yansımıştı.

Trump, bir muhabirin, Fauci'ye "hidroksiklorokin" konusunda sorusunu, Fauci'nin cevaplamasına fırsat vermemiş ve "Fauci belkide 15 kez aynı soruyu yanıtladı." diyerek araya girmişti.

Başkan Trump söz konusu ilaçtan sık sık "Kovid-19 tedavisi için çığır açıcı" olarak bahsetse de uzmanlar ilacın kullanımına sadece doktorların karar vermesi gerektiğini düşünüyor. (AA)

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abd başkanı donald trump Kovid-19 sıtma ilacı

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