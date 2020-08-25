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Trump’ın Kurultay Gündemi Corona ve Ekonomi

25.08.2020 18:30 | Son Güncelleme

Partisinin kurultayında ön planda yer alan Başkan Donald Trump’ın gündeminde Corona virüsü salgını ve ekonomik krizle mücadele vardı

Trump’ın Kurultay Gündemi Corona ve Ekonomi

Amerika’da Cumhuriyetçi Parti Kurultayı’nda ön planda yer alan Başkan Donald Trump’ın gündeminde Corona virüsü salgını ve ekonomik krizle mücadele vardı. Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentindeki kurultayda partinin resmen başkan adayı olarak belirlenen Trump seçimlerde bu iki unsurun galibiyetin anahtarı olacağını söyledi.

Kurultayın televizyonlarda yayınlanan ilk gününde Trump’ın Beyaz Saray’dan sağlık çalışanlarını selamladığı görüntüler ve yönetiminin salgınla mücadelesini öven sözler paylaşıldı. Birçok Amerikalı, ABD’de yönetimin salgına karşı verdiği mücadeleyi eleştiriyor.

“İnanılmaz insanlarsınız”

Bir grup sağlık çalışanı ve Corona virüsüne yakalandıktan sonra iyileşen iki kişiye seslenen Trump, “inanılmaz insanlarsınız” dedi. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre salgında ABD’de bugüne kadar en az 177 bin kişi hayatını kaybetti.

Trump, Beyaz Saray’da ağırladığı gruba yaptığı konuşmaya “Çin virüsünü ortadan kaldırmalıyız” dedi. Odada bulunanların sağlık uzmanlarının önerilerinin aksine maske takmadığı ve sosyal mesafeye dikkat etmediği gözlendi.

ABD Başkanı daha sonra Beyaz Saray’ın diplomasi odasında ülke dışında tutuklu olarak alıkonulan ve tamamı Trump döneminde ABD’nin diplomatik girişimleriyle serbest bırakılan bir grubu ağırladı. Bu grupta 2016 yılındaki darbe girişimi sonrasında tutuklanan Amerikalı rahip Andrew Brunson da vardı. Trump’ın, Brunson’ın serbest bırakılmasındaki rolü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı övdüğü görüldü.

Demokratlar’dan alaycı reklam

Öte yandan Demokrat Partililer, geçen hafta kendi kurultayları sırasında karşıt etkinlikler düzenleyen Cumhuriyetçi Parti’nin kurultayı alaya alan bir reklam yayınladı.

Kurultayın yapıldığı Charlotte kent merkezindeki panodan yayınlanan 30 saniyelik reklam, “Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kaosu’na hoş geldiniz” sözleriyle başladı. Reklamda ayrıca Trump’ın Corona dönemini istihdamı yok eden bir basiretsizlik ve ölümcül düzeyde kötü yönetimle yönettiği, öğrenci ve öğretmenlerin kendi başlarına bırakıldığı, işsizlerin yaşamla bağlarının kopartıldığı, yaşlıların tek başlarına ölüme terkedildiği, ekonominin çöküşe itildiği ifadeleri yer aldı.

Trump Jr.'dan Biden'a: "Bataklik Canavarı"

Cumhuriyetçi Parti’nin kurultay konuşmalarının büyük bölümü Beyaz Saray yakınlarındaki Mellon Oditoryumu’nda seyircisiz bir ortamda yapıldı. Trump’ın en büyük oğlu Donald Trump Jr’ın hedefinde Demokrat aday Joe Biden vardı. Demokrat adayın ABD demokrasisi için bir tehdit olduğunu savunan Trump Jr. Biden için “bataklık canavarı” ifadesini kullandı.

ABD’de son üç aydır devam eden ırkçılık karşıtı protestolara değinen Trump Jr. Demokratları “ayaklanma, yağmalama ve Vandalizm Partisi” olarak tanımladı.

Başkan Donald Trump için dört gün sürecek Cumhuriyetçi Parti kurultayı hayati önem taşıyor. Trump’ın Amerikalı seçmenleri görevde geride bıraktığı 3,5 yılı anlatarak bir 4 yıl daha seçmeleri için Amerikalılar’ı ikna etmesi açısından önemli bir fırsat olacak.

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