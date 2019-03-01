Trump, ABD istihbaratı yerine Kim'e inandığı için eleştiriliyor.ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'de 17 ay cezaevinde tutulduktan sonra sağlık durumu nedeniyle serbest bırakılan ve komada iade edildiği ABD'de hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Otto Warmbier hakkında yaptığı açıklamalar sebebiyle eleştiriliyor.

Trump'ın Vietnam'da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yaptığı görüşmede, 22 yaşındaki öğrencinin Haziran 2017'de gerçekleşen ölümü de gündeme geldi.

Liderlerin ana gündem maddesi olan Kuzey Kore'nin nükleer silah programıyla ilgili herhangi bir anlaşmaya varamadığı görüşme sonrası açıklamada bulunan Trump, Kim'in ABD'li öğrenci Warmbier'in durumu hakkında söylediklerine inandığını belirtti. ABD Başkanı, "Kim bana bu konuda bilgisi olmadığını söylüyor. Ben de onun bu sözüne inanacağım" dedi.

Kim'in durumu "sonradan" öğrendiğini ifade eden Trump, Warmbier'in gözaltındayken başına "gerçekten çok kötü şeyler" geldiğini belirtti. Ancak Kim'in "bunu bildiğini" sanmadığını sözlerine ekledi.