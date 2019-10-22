Trump’ın linç benzetmesine tepki yağıyor

Trump, Amerikan tarihinin en karanlık dönemlerinden birini fütursuzca görmezden gelmekle suçlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın, hakkında başlatılan azil soruşturmasını sosyal medya hesabında "linç" olarak nitelemesi tepki çekti. Amerikan tarihinin en karanlık sayfalarından birine işaret eden bu benzetmeye Demokratlar başta olmak üzere çok sayıda siyasi tepki gösterdi.

Afro-Amerikan Demokrat siyasetçi James Clyburn, bu kelimeyi hiçbir Amerikan başkanının kendine mal etmemesi gerektiğini ve bu ifade hakkında çok dikkatli olunmasının şart olduğunu ifade etti.

Bir başka Afro-Amerikan Demokrat politikacı Bobby Rush da, Trump’tan söz konusu mesajı silmesini istedi. Rush, Trump’a, "Bu ülkenin kuruluşundan bu yana benim gibi görünen kaç kişinin sizin gibi görünenler tarafından linç edildiğini biliyor musunuz?" sözleriyle tepki gösterdi. Alabama Senatörü Doug Jones ise, ABD Başkanına ithafen "Hayır efendim! Bu bir linç DEĞİL ve Afro-Amerikalıları terörize etmek ve katletmek için bir silah olarak kullanılan bu korkunç eylemi dillendirdiğiniz için kendinizden utanın" ifadelerini kullandı. Jones, Trump'a eğer lincin neye benzediğini görmek istiyorsa Montgomery'de bulunan ve tarihin bu karanlık dönemine ışık tutan müzeye gitmesini tavsiye etti.