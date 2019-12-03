'Trump'ın Makamını Kötüye Kullandığı Yönünde Net Bulgular Var'

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu, Başkan Donald Trump hakkında yürütülen azil soruşturmasına ilişkin raporunu açıkladı. Raporda "Trump'ın, siyasi rakibi Joe Biden hakkında soruşturma açıldığının açıklanması için Ukrayna'ya baskı yapmak amacıyla makamını kullandığına ilişkin net bulgular var" denildi. İstihbarat Komisyonu geçtiğimiz haftalarda hem kapalı kapılar ardında hem de kamuya açık oturumlarda ifade veren isimleri dinlemişti. Komisyon tanıkların bu ifadelerine dayanarak 300 sayfalık bir rapor hazırladı. Raporda, Başkan Trump’a yönelik iki ayrı kategoride suçlama yöneltildi. Suçlamaların ilki, Trump’ın "Ukrayna'ya askeri yardımı ve Beyaz Saray görüşmesini, 2020 seçim kampanyasına yarar sağlayacak soruşturmaların kamuoyuna açıklanması şartına bağladığı yönünde. Trump’ın, hakkında başlatılan azil soruşturması kapsamında, Kongre’de ifade vermeleri için celp gönderilen tanıklara bu celpleri görmezden gelmeleri yönünde talimat vererek soruşturmayı engellediği yönünde de ikinci bir suçlama yöneltildi.

Raporda yer alan bulgular Trump’ın başka ülkelerin ABD seçimine müdahalesini talep ettiği, ulusal güvenliğe zarar verdiği ve Kongre’nin görevinin engellenmesi amacıyla benzersiz bir çalışma yürütülmesi talimatını verdiğine yönelik resmi suçlamaların temelini oluşturacak. “Trump tanıkları hedef aldı, tanıklara gözdağı vermek federal bir suç” Raporda, "Başkan'ın görevini kötüye kullanmasının münferit bir olay olmadığı ve bunun naif bir başkanın eseri olmadığı gerçeği bizi hayrete düşürdü" ifadesi kullanıldı. "Başkan Trump Kongre'de ifade veren isimleri açıkça hedef almış ve korkutmuştur. Tanıklara gözdağı verilmesi federal bir suçtur" denildi. Raporda “Donald Trump ABD tarihinde Temsilciler Meclisi’nin yürüttüğü azil soruşturmasını tamamen engellemeyi amaçlayan ilk Başkan” ifadeleri kullanıldı. Raporda “görevi kötüye kullanma” suçlaması kapsamında, Başkan Trump’ın yolsuzlukla mücadeleye yönelik çabalarıyla bilinen ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Marie Yavonovitch’i görevden aldığı, Başkan’ın söz konusu planı kendi seçtiği isimlerin uygulamaya başladığı belirtildi. Trump’ın şahsi avukatı Rudy Guilaini, ABD’nin AB Büyükelçisi David Sondland, ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği’nde görevli maslahatgüzar David Volker, Enerji Bakanı Rick Perry’nin isimleri bu bağlamda rapora girdi. Başkan’a yakın bu isimlerin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski üzerindeki baskıyı arttırdığı ve Ukrayna ile çirkin bir pazarlığa girdikleri savunuldu.