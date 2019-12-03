'Trump'ın Makamını Kötüye Kullandığı Yönündeki Bulgular Açık'

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkan Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı. Raporda "Trump'ın, siyasi rakibi Joe Biden hakkında soruşturma açıldığının açıklanması için Ukrayna'ya baskı yapmak amacıyla makamını kullandığına ilişkin net bulgular var" denildi.

İstihbarat Komisyonu'nun raporunda, Başkan Donald Trump'a iki ayrı kategoride suçlama yöneltildi.

Başkan Trump'ın "Ukrayna'ya askeri yardımı ve Beyaz Saray görüşmesini, seçim kampanyasına yarar sağlayacak soruşturmaların kamuoyuna açıklanması şartına bağladığı ve tanıklara kendilerine ifade vermeleri için gönderilen celpleri görmezden gelmeleri talimatı vererek azil soruşturmasını engellediği" belirtildi.

Raporda, "Başkan'ın görevini kötüye kullanmasının münferit bir olay olmadığı ve bunun naif bir başkanın eseri olmadığı gerçeği bizi hayrete düşürdü" ifadesi kullanıldı. "Başkan Trump Kongre'de ifade veren isimleri açıkça hedef almış ve korkutmuştur. Tanıklara gözdağı verilmesi federal bir suçtur" denildi.

