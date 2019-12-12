Trump'ın Mali Kayıtlarıyla İlgili Anayasa Mahkemesi Ne Yapacak?

ABD’de Anayasa Mahkemesi, muhafazakar bir çoğunluğa sahip. Ancak Başkan Donald Trump bu çoğunluğa iki yargıç atamış olsa da, vergi beyanlarının ve mali kayıtlarının incelenmesini engelleme çabalarının geleceği belirsiz.

Anayasa Mahkemesi, Trump’ın alt mahkemelerde kaybettiği üç davayla ilgili temyiz başvurularını ele alıp almayacağına bu hafta karar verebilir. Mahkeme geçmişte Başkan’ın savunmasını ortaya koymasına izin vermiş olsa da, birçok konunun soruşturulması hakkını da Kongre’ye bıraktı. Davalardan ikisi de böyle bir Kongre soruşturmasını gerektiriyor.

Trump’ın iki zafere ihtiyacı var. Öncelikle Anayasa Mahkemesi’ni temyiz başvurularını ele almaya ikna etmesi gerekiyor, sonra da temyiz davalarını kazanması gerekli. Mahkemenin bu başvurulardan birini ya da hepsini dinlemeyi reddetmesi durumunda bazı mali kayıtlar gün yüzüne çıkabilir.

Trump’ın atadığı Neil Gorsuch ve Brett Kavanaugh ile birlikte 4’e 5 muhafazakarların çoğunlukta olduğu mahkeme, temyiz başvurularını kapalı oturumda görüştükten sonra, Cuma’ya kadar harekete geçebilir.