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Trump'ın "manevi kızı" Rusya soruşturmasında ifade verecek

13.06.2019 14:00 | Son Güncelleme

Trump’a yakınlığıyla tanınan Beyaz Saray eski İletişim Direktörü Hicks, tartışmalı 2016 Başkanlık kampanyası ile ilgili olarak ABD Kongresi'nde ifade verecek.

Trump'ın "manevi kızı" Rusya soruşturmasında ifade verecek

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine Rusya'nın olası müdahelesini mercek altına alan Kongre, Beyaz Saray'ın eski İletişim Direktörü Hope Hicks'i ifade vermeye çağırdı. Washington Post'un haberine göre, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in tamamladığı soruşturmanın ardından açıkta kalan sorulara yanıt bulmak için Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'nun ifadeye davet ettiği Hicks, 19 Haziran'da gerçekleşecek kapalı bir oturumda jüri tarafından dinlenecek. Görüşmenin protokolünün ise daha sonra kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.

Başkan'ın "bir diğer kızı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın oldukça güven duyduğu ve "bir diğer kızım" diye nitelendirdiği Hicks, Trump'ın başkanlık kampanyasında da görev almıştı. 2018'de görevinden ayrılmadan önce yaklaşık üç sene Trump için çalışan ve Mueller'in kilit tanıklarından biri olan Hicks, başkanla ilgili önemli bilgileri özel yetkili savcılığa teslim etmişti.

Geçen hafta bir başka eski Beyaz Saray çalışanı Annie Donaldson'la birlikte burada görev yaptıkları dönemden bazı belgeleri komiteyle paylaşması talep edilen Hicks, belgeleri paylaşmasının yasa dışı olduğu gerekçesi ile bu talebi reddetmişti.

Beyaz Saray'dan da belgeleri paylaşmaması yönünde uyarı alan Hicks'in vereceği ifadesinde söz konusu dönemle ilgili soruları yanıtlayıp yanıtlamayacağı bilinmiyor.

Trump Jr.: İfademde değişiklik yok

Çarşamba günü de, Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr. Senato İstihbarat Komisyonu'na, söz konusu souşturma kapsamında yaklaşık üç saat ifade vermişti. 2017 yılında aynı komisyona ve Senato Adalet Komisyonu'na verdiği yanıtlarla ilgili senatörlerin sorularını yanıtlayan Trump Jr., görüşme sonrası o dönemde verdiği cevapları netliğe kavuşturduğu için memnun olduğunu ifade ederek, "(O zaman) söylediklerimden farklı bir şey söylediğimi sanmıyorum çünkü (ifademde) değiştirecek hiçbir şey yoktu" diye konuşmuştu.

AP,dpa /SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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