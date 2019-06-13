Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine Rusya'nın olası müdahelesini mercek altına alan Kongre, Beyaz Saray'ın eski İletişim Direktörü Hope Hicks'i ifade vermeye çağırdı. Washington Post'un haberine göre, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in tamamladığı soruşturmanın ardından açıkta kalan sorulara yanıt bulmak için Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'nun ifadeye davet ettiği Hicks, 19 Haziran'da gerçekleşecek kapalı bir oturumda jüri tarafından dinlenecek. Görüşmenin protokolünün ise daha sonra kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.

Başkan'ın "bir diğer kızı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın oldukça güven duyduğu ve "bir diğer kızım" diye nitelendirdiği Hicks, Trump'ın başkanlık kampanyasında da görev almıştı. 2018'de görevinden ayrılmadan önce yaklaşık üç sene Trump için çalışan ve Mueller'in kilit tanıklarından biri olan Hicks, başkanla ilgili önemli bilgileri özel yetkili savcılığa teslim etmişti.

Geçen hafta bir başka eski Beyaz Saray çalışanı Annie Donaldson'la birlikte burada görev yaptıkları dönemden bazı belgeleri komiteyle paylaşması talep edilen Hicks, belgeleri paylaşmasının yasa dışı olduğu gerekçesi ile bu talebi reddetmişti.