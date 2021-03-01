Trump’ın Mektubu Dava Konusu Oldu

İddianamenin mektupla ilgili bölümünde şu görüşlere yer verildi: “Facebook hesabı üzerinden 18 Ekim 2019 tarihinde Yüksekovaesnaf isimli Facebook sayfasında alıntı olarak, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yazıldığı iddia edilen mektubun fotoğrafı ve altında çevirisi olarak ‘ABD Başkanı Donalt Trump, Tayyip Erdoğan'a açıkça tehdit ve hakaret içeren bir mektup yazdı, mektup kamuoyunda yayınlandı. Türkçesi şöyle: ‘Sayın Başkan, iyi bir anlaşmaya varalım. Binlerce insanın katledilmesinden sorumlu olmak istemezsiniz ve ben de Türk ekonomisini mahvetmekten sorumlu olmak istemem-ki bunu yaparım. Rahip Brunson sırasında size zaten bunun küçük bir örneğini gösterdim. Bazı sorunlarınızı çözmek için çok çalıştım. Dünyayı hayal kırıklığına uğratmayın. İyi bir anlaşma yapabilirsiniz. SDG Genel Komutanı General Mazlum sizinle müzakere etmeye istekli ve geçmişte asla vermeyecek tavizleri vermeye de istekli. Onun bana yazdığı, benim yeni aldığım mektubun bir kopyasını size gönderiyorum. Bu işi doğru ve insancıl bir şekilde hallederseniz tarih sizi iyi hatırlayacaktır. İyi şeyler yaşanmazsa tarih sizi sonsuza dek bir şeytan olarak hatırlar. Sert adam olma. Aptallık etme! Seni daha sonra arayacağım...’" yazısının paylaşıldığının ve 3 beğeni aldığının görüntülendiğinin görüldü.”

Savcıya ifade veren M.A.Ö, sayfanın kendisine ait olduğunu ancak paylaşımları kendisinin yapmadığını söyledi. Savcı, ifadenin suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu savunarak dava açılmasını istedi. Savcı, “Yapılan soruşturma sonucunda şüphelinin yukarıda yer verilen ve dosya arasına alınan paylaşımları ile terör örgütünün şiddet eylemlerini övmek, meşru göstermeye çalışmak ve desteklemek suretiyle terör örgütü propagandası suçunu işlediği, atılı suçun unsurlarının oluşup tamamlandığı kanaatine varılmıştır” dedi.

Şüpheli Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

“Son dönemlerde sıkça başvurulan bir yöntem”

Davayı VOA Türkçe’ye değerlendiren Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, bu tarz davaların son zamanlarda arttığına dikkat çekerek, bunun ifade özgürlüğü ve hukuk üzerinde ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi. Siyasetin çözüm bulmadığı konuları yargıya havale ettiğini söyleyen Aydın, “Türkiye'de son zamanlarda bu tür meselelerin sıkça yargılamaya konu edildiğini görüyoruz. Hem ulusal hem uluslararası medyada çıkan bazı haberlerin ya da bazı bilgilerin yurttaşlar tarafından sosyal medya aracılığıyla paylaşılması ya da yorumlar yapılması nedeniyle bu tür soruşturma ve davalara tanıklık ediyoruz. Aslında bu, siyasetin çözüm konusunda beceri gösteremediği dolayısıyla mahkemelere havale ettiği sorunlar” dedi.