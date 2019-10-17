"Trump’ın mektubu iade edilmeliydi"

Emekli büyükelçi Uluç Özülker'e göre mektubun yırtmak yerine geri gönderilmesi gerektiğini savundu.Ankara'da ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye’nin Suriye‘nin kuzeyine başlattığı operasyonun hemen ardından 9 Ekim’de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektuba nasıl bir cevap verilmesi tartışılıyor. Diplomatik nezaket açısından tartışmalara yol açan mektupta Erdoğan’a yönelik "aptal olma, kabadayılık yapma" gibi ifadeler yer alıyor ve ayrıca yine ekonomik tehdit içeriyor. Trump’ın mektubu "Seni sonra arayacağım" diye de bitiyor. Ankara'da mektubun ortaya çıkmasının ardından Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından "mektubun yok hükmünde sayıldığı" ve "mektubun yırtılıp çöpe atıldığı yönündeki açıklamaları basına yansıdı. DW Türkçe’ye konuşan diplomatik kaynaklar ise mektubun zarfa konup aynen iade edilmesi ve ayrıca Erdoğan tarafından, özellikle ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesi sonrası, kamuoyunu rahatlatmak için sözlü bir cevap verilmesi gerektiği görüşünde. Emekli büyükelçi Uluç Özülker de böyle bir mektuba ancak geri göndererek yanıt verileceğini belirterek “O mektup size ulaşmamış gibi düşünemezsiniz, böyle bir mektubu iadeli taahhütle zarfa koyar geri gönderirsiniz. Bu mektubun kabul edilmediği anlamına gelir ve nokta konur” diye konuştu. Özülker, mektubun altından kalkabilecek bir içeriği olmadığını, yanıt verilmesi halinde iki ülke arasındaki ilişkinin topyekun havaya uçabileceğini vurguladı.

"Jonhson mektubuyla kıyaslanmaz" Trump’ın mektubunu, kamuoyunda ikinci Johnson mektubu olarak nitelendirenler de var. Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’a Barış harekatı düzenleyeceği haberleri üzerine dönemin ABD Başkanı Johnson, dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı İnönü’ye böyle bir harekat olması halinde, ABD silahlarının kullanılamayacağını içeren bir mektup göndermişti. Bu mektubun yanıtı tarihe İnönü’nün "Yeni bir dünya kurulur, Türkiye orada yerini alır” sözleriyle geçmişti. Özülker, Johnson mektubuyla Trump'ın mektubunun içerik her ne kadar ağır olsa da karşılaştıramayacağı görüşünde. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de her iki mektubun asla mukayese edilemeyeceğini savunarak “Johnson mektubu diplomatik bir dille yazılmıştı. Bu bir kağıt parçası hiçbir şekilde yanıtı hak etmiyor. Bir devlet başkanından bu tür bir üslupla karşılaştığınızda aynen iade etmek en uygun yoldur. Hiçbir şekilde işleme koymamalısınız” şeklinde konuştu. Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Özlem Kaygusuz da DW Türkçe’ye “Cumhurbaşkanı, mektuba yanıt verme gereği duymamış ki, görüşme trafiği devam ediyor. Bir özür bile beklemeden ABD heyetiyle en üst düzeyde görüşme yapıyor” değerlendirmesini yaptı.