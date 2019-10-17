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Trump'ın Mektubuna Ankara'dan Sert Tepkiler

17.10.2019 17:13 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben kaleme aldığı 9 Ekim tarihli mektuba tepkiler sürüyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye en net cevabı akmaya başlayan Barış Pınarı ile vermiştir'' dedi. CHP'den de ''Trump’ın rezalet mektubu müttefiklik hukukuna sığmıyor'' açıklaması geldi

Trump'ın Mektubuna Ankara'dan Sert Tepkiler

ABD Başkanı Donald Trump’ın 9 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben Türkiye’nin Suriye’de PYD-YPG’ye askeri operasyon düzenlememesi çağrısı yaptığı tartışmalı mektubu Ankara’da tepkilere neden oldu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca Erdoğan’ın söz konusu mektubu “çöpe attığı” ve yanıt olarak 9 Ekim günü saat 16.00’da Barış Pınarı Harekatı’nın başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Hükümetten ilk tepki İzmir’de düzenlenen 1. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu’na katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den geldi.

Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı iddia edilen mektupla ilgili “Yetkili resmi makamlarca bir açıklama yok” diyen Gül, “Bu tür tavırlar, Türkiye’ye karşı küstahça bir dil veya harekata karşı yapılan kınamalar, eleştiriler, tüm bu üsluplara karşı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti 9 Ekim 2019 saat 16.00 itibariyle gereken cevabı vermiştir” şeklinde konuştu.

Gül Twitter hesabında da, "Türkiye'nin terörle mücadelesine karşı tavır alanlara en net cevabı 9 Ekim Çarşamba saat 16:00 itibarıyla akmaya başlayan Barış Pınarı vermiştir" mesajını paylaştı.

CHP: ''Trump’ın rezalet mektubu müttefiklik hukukuna sığmıyor''

Ana muhalefet partisi CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise, “çöpe atma” yanıtına karşılık Cumhurbaşkanlığı’nı eleştirdi. “Bu kağıt parçası harekat başladıktan sonra gönderilmiştir. Bu müsvedde sahibine derhal geri gönderilmelidir” diyen Öztrak, 219 yıllık Türk

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