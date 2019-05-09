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Makalede görüşlerine yer verilen Avrupa Dış İlişkiler Konseyi kıdemli analisti Anthony Dworkin, bu planın, ABD’nin kendi anlatımlarına göre siyaset belirlemesinden dolayı Müslüman Kardeşler'i iktidarlarına tehdit olarak gören otokratik liderler için zafer anlamına geleceğini kaydederek, “ABD’nin bundan kazanacak hiçbir şeyi yok ama kaybedecek çok şeyi var.” yorumunu yaptı.

Makalede, Müslüman Kardeşler'in Ortadoğu’da milyonlarca üyesi olduğu vurgulanarak, Trump’ın planının, insani yardım programlarının fonlarını kesebileceğine, ABD'nin terörizm listelerinin güvenilirliğini azaltabileceğine ve bölgedeki otokratik liderlerin kaprislerini arttırabileceğine dikkat çekildi.

CNBC’nin internet sitesinde yer alan “Müslüman Kardeşler'i terörist örgüt olarak markalamak, Ortadoğu’da ABD müttefiklerini sarsabilir” başlıklı makalede, böyle bir kararın doğuracağı muhtemel sonuçlar irdelendi.

Ülkenin önde gelen medya organlarından CNBC, New York Times (NYT) ve Washington Post (WP), Trump’ın planını masaya yatırdıkları haberlerinde planın birçok açıdan sağlıksız olduğu görüşünde birleşti.

NEW YORK (AA) – ABD'de Donald Trump yönetiminin Müslüman Kardeşleri "yabancı terör örgütleri" listesine almak üzere hazırlık yaptığının ortaya çıkması, ABD kamuoyunda ve medyasında tartışılmaya devam ediyor.

Makalede, bu kararın, sadece ABD'nin bölgedeki diplomatik ve askeri ilişkilerini tehlikeye atmakla kalmayıp terörist tanımlama sürecini de siyasallaştıracağı ve gerçek terörizmle mücadeleyi sekteye uğratacağına dikkat çekildi.

“Böyle bir karar, Mısır'da kurulan ve halkı Müslüman pek çok ülke tarafından meşru bir siyasi varlık kabul edilen, gevşek ağlara sahip İslamcı hareketle etkileşime giren şirketlere ve bireylere geniş kapsamlı Amerikan ekonomik ve seyahat yaptırımları uygulanması zorunda kalınacak anlamına geliyor.”

Trump’ın göreve geldiği Ocak 2017’den beri Müslüman Kardeşler'i "terörist örgüt" ilan etmeyi planladığı öne sürülen makalede, “Bu, Başkan’ın Amerikan hükümet yetkilileri ile tam değerlendirme yapmadan otokratik liderlerin ağır etkisi altında kalarak aldığı bir dış politika kararı gibi görünüyor.” değerlendirmesi yapıldı.

NYT’de “Müslüman Kardeşler konusunda Trump otokratların yanında olmayı planlayıp Ortadoğu’yu karıştırmak istiyor” başlığıyla yayımlanan makalede ise önceki ve halen görevde bulunan üst düzey hükümet yetkililerinin Trump’ın planına karşı çıktığı kaydedildi.

- “Amerikan Müslüman sivil yaşamını yaftalayacak”

Washington Post’ta “Müslüman Kardeşler'e terörist örgüt demek bütün Müslümanları günah keçisi haline getirecek” başlığıyla yayımlanan makalede de “Böyle bir karar, yıllardır birçok Müslüman aleyhtarı eylemcinin ve profesyonel İslamofobi'nin de amaçladığı bir hedefti.” denildi.

Makalede, “Yaklaşık 7 milyon Amerikalı Müslüman, bu tür bir adlandırmadan dolayı içeride ana hedef haline gelecek. Basitçe, bu 'yabancı terör örgütü' adlandırması bugün ABD’de yaşayan milyonlarca Müslüman için ifade özgürlüğünü dondurarak korku ve kafa karışıklığı ile Amerikan Müslüman sivil yaşamını yaftalayacak.” değerlendirmesi yapıldı.

Makalede ayrıca, “Eğer Trump yönetimi Müslüman Kardeşleri terör örgütü olarak tanımlarsa, zaten yabancı bir ülkede kendilerini yabancı gibi hissetmeye başlamış olan Amerikalı Müslümanların, haklarından daha fazla mahrum edilmesine yol açacaktır.” değerlendirmesi yapıldı.

ABD yönetiminin, Müslüman Kardeşler'i "yabancı terör örgütleri" listesine almak üzere hazırlık yaptığı haberleri üzerine, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, geçen hafta yazılı açıklama yaparak, "Başkan, ulusal güvenlik ekibi ve kendi endişelerini paylaşan bölge liderleriyle gerekli istişareleri yaptı. Bu (Müslüman Kardeşler'i) listeye alma işlemi, yönetim içindeki kendi sürecinde devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, 9 Nisan'da Beyaz Saray'da görüşmüş ve görüşmede Müslüman Kardeşler konusu da dahil birçok meselenin ele alındığı bildirilmişti.

