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"Trump'ın Müttefiki Libya Silah Ambargosunu Deldi"

20.02.2021 21:37 | Son Güncelleme:
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ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın bir dönem müttefiği olan, özel güvenlik firması yöneticisi Erik Prince’ın Libya’ya karşı yürürlükte olan silah ambargosunu deldiği iddia edildi

ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın bir dönem müttefiği olan, özel güvenlik firması yöneticisi Erik Prince’ın Libya’ya karşı yürürlükte olan silah ambargosunu deldiği iddia edildi

Amerikan medyasının önde gelen kurumlarından New York Times ve Washington Post’un ulaştığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne iletilen gizli bir raporda, Prince’ın Libya’da Halife Hafter’in güçlerine silah ve paralı asker gönderdiği tespitinin yer aldığı belirtiliyor.

New York Times’ın haberinde, söz konusu faaliyetin 80 milyon dolar maliyetinde olduğu ve desteklenen operasyon kapsamında, BM destekli Libya hükümetine karşı savaşan Hafter’e muhalif komutanların öldürülmesinin planlandığı da ileri sürüldü.

ABD Donanması’nın özel ekiplerinden Navy SEAL’ın eski bir üyesi ve Trump’ın başkanlığı döneminde eğitim bakanı olarak görev yapan Betsy DeVos’un erkek kardeşi olan Prince, Blackwater adlı özel güvenlik şirketinin başkanlığını yürüttüğü dönemde, Irak’ta silahsız sivillerin öldürülmesi olayıyla gündeme gelmişti. Prince’ın kurucusu olduğu şirketin çalışanları, 2007’de Irak’ta 14 sivili öldürmekle suçlanmıştı.

Söz konusu davada hüküm yiyen dört kişi geçen yıl Trump tarafından affedildi.

“Prince’ın avukatı soruları yanıtlamayı reddetti”

Gündeme yeni düşen, Libya’daki silah ambargosunun delinmesiyle ilgili suçlamalar ise Prince’ı olası BM yaptırımlarına maruz bırakıyor.

New York Times’ın haberine göre, Prince BM’den gelen soruşturma talebinde işbirliği yapmayı kabul etmedi ve avukatı da New York Times’ın sorularını yanıtlamaya reddetti.

Fransız haber ajansı AFP’de yer alan habere göre de, Prince’in yönetim kurulu kurucu üyesi ve üst düzey yöneticisi olduğu, merkezi Hong-Kong’da bulunan Frontier Services Group adlı güvenlik firmasından da Fransız haber ajansı AFP’nin sorularına yanıt gelmedi.

2011 yılında, Muammer Kaddafi’nin ülkedeki NATO destekli güçler tarafından devrilerek öldürülmesinden bu yana Libya’da iç savaş devam ediyor.

Son yıllarda halk ve siyasi arena, uluslararası camianın desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti ile muhalif Halife Hafter ve destekçileri arasında ikiye bölünmüş durumda.

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, 2019 yılında yaptığı bir açıklamada Hafter’i Libya’da “teröre karşı mücadele” ettiği iddiasıyla övmüştü.

Şubat ayının başında, BM tarafından belirlenen 75 katılımcının yer aldığı, yeni bir geçici yönetim göreve getirildi. Merkezi İsviçre’deki Libya Siyasal Diyalog Forumu’nun insiyatifiyle atılan bu adıma Hafter de destek verme vaadinde bulundu.

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