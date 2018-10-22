Trump’ın Nükleer Anlaşmadan Çekilme Kararına Tepkiler

Donald Trump’ın ABD’yi Rusya’yla Soğuk Savaş döneminde yapılan nükleer anlaşmadan çekme planını açıklaması dünya genelinde yankı uyandırdı.
NATO sözcüsü Oana Lungescu, 29 üye ülkenin Rusya’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) ihlal ettiğine inandığını söyledi.
NATO geçen yıldan itibaren Rusya’nın nükleer kapasiteli 9M729 füze sisteminin 1987 tarihli INF’yi ihlal ettiğinden duyduğu endişeyi dile getiriyor. Anlaşma 500-5,500 km menzilli yerden fırlatmalı balistik füze ya da balistik füze kullanılmasını iki ülke için de yasaklıyor.
Lungescu, bu yeni füze sistemiyle ilgili Rusya’dan güven verici bir yanıt alamadıkları takdirde en akla yatkın değerlendirmenin Rusya’nın INF anlaşmasını ihlal ettiği yönünde olduğunu söyledi.
Lungescu, Trump’ın açıklamasıyla ilgiliyse yorum yapmadı ve NATO üyelerinin konuyla ilgili görüştüklerini kaydetti.
AB’den ABD ve Rusya’ya ‘anlaşmaya bağlı kalın’ çağrısı
Avrupa Birliği (AB) ise hem ABD hem de Rusya’ya çağrı yaparak INF’ye bağlı kalmalarını ve anlaşmanın tam olarak uygulanmasını temin etmelerini istedi.
AB sözcüsü Maja Kocijancic, Washington ve Moskova’nın anlaşmayı korumak için yapıcı bir diyalog kurmaları gerektiğinin altını çizdi.
Sözcü, Soğuk Savaş’ı ve nükleer silahlanma yarışını sona erdiren anlaşmanın Avrupa güvenliğinin temel taşlarından olduğunu belirtti ve INF’nin Avrupa Güvenlik mimarisinin temel taşlarından olduğunu kaydetti.
Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton Moskova’da
Bu arada Trump’ın açıklamasının ardından önceden planlanmış bir seyahat için Moskova’ya giden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, üst düzey yetkililerle görüşmelerini sürdürüyor.
Bolton’un görüşeceği isimler arasında Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin de var.
Kremlin’den uyarı: ‘‘Dünya daha tehlikeli bir yer olur’’
Putin’in sözcüsü Dmitry Peskov, ABD’nin anlaşmadan çekilmesinin dünyayı daha tehlikeli bir yer haline getireceğini söyledi.
Peskov, Putin’in anlaşmayı ihlal ettikleri yönündeki iddialarıysa reddettiğini bildirdi.
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