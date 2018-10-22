Trump’ın Nükleer Anlaşmadan Çekilme Kararına Tepkiler

Donald Trump’ın ABD’yi Rusya’yla Soğuk Savaş döneminde yapılan nükleer anlaşmadan çekme planını açıklaması dünya genelinde yankı uyandırdı.

NATO sözcüsü Oana Lungescu, 29 üye ülkenin Rusya’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) ihlal ettiğine inandığını söyledi.

NATO geçen yıldan itibaren Rusya’nın nükleer kapasiteli 9M729 füze sisteminin 1987 tarihli INF’yi ihlal ettiğinden duyduğu endişeyi dile getiriyor. Anlaşma 500-5,500 km menzilli yerden fırlatmalı balistik füze ya da balistik füze kullanılmasını iki ülke için de yasaklıyor.

Lungescu, bu yeni füze sistemiyle ilgili Rusya’dan güven verici bir yanıt alamadıkları takdirde en akla yatkın değerlendirmenin Rusya’nın INF anlaşmasını ihlal ettiği yönünde olduğunu söyledi.

Lungescu, Trump’ın açıklamasıyla ilgiliyse yorum yapmadı ve NATO üyelerinin konuyla ilgili görüştüklerini kaydetti.

AB’den ABD ve Rusya’ya ‘anlaşmaya bağlı kalın’ çağrısı

Avrupa Birliği (AB) ise hem ABD hem de Rusya’ya çağrı yaparak INF’ye bağlı kalmalarını ve anlaşmanın tam olarak uygulanmasını temin etmelerini istedi.