‘Trump’ın Nükleer Anlaşmadan Çekilmesi Diplomatik Vandallık’

İngiltere’nin eski Washington Büyükelçisinin Londra’ya yazdığı bilgi notları kamuoyuna sızmaya devam ediyor.

Yeni yayınlanan bilgi notlarında Büyükelçi Kim Darroch Başkan Donald Trump’ın İran’la nükleer anlaşmadan eski Başkan Barack Obama’ya nispet etmek için çekildiğini kaydediyor.

Darroch bu adımı diplomatik vandalllık olarak niteliyor.

Gazete bilgi notunun dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın Washington ziyaretinin ardından yazıldığını kaydetti.

Gazeteye göre Kim Darroch, Trump’ın kişisel nedenlerle anlaşmadan çekildiğinin göründüğünü çünkü anlaşmanın Obama tarafından imzanlandığını kaydediyor.

Geçen hafta da gazete Darroch’un Trump’la ilgiliz yazdığı bilgi notlarını yayınlamıştı.

Bilgi notlarında Darroch, Trump’ı “uygunsuz”, “güvensiz”, “yetersiz” olarak nitelediği kamuoyuna yansımıştı.

Bu notların basına yansımasının ardından Trump Darroch’u hedef almış ve “çok aptal biri” demişti.

Darroch Trump’ın kendisini hedef alan açıklamalarının ardından istifa etmişti.

Bu arada İngiliz yetkililer sızan belgelerin yayınlanmasının suç olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

