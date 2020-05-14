Trump’ın 'Obamagate' İddiaları Ne Anlama Geliyor?

Donald Trump, eski Başkan Barack Obama’yı, başkanlığına zarara vermeye çalışmakla suçladı. Trump, ‘’Obamagate’’ olarak adlandırdığı ve bu şekilde atıfta bulunduğu iddiaya ilişkin ayrıntı vermedi. Başkan Donald Trump’ın Obama’yı tam olarak neyle suçladığı bilinmiyor. Ancak suçlamaların, Başkan Obama döneminin son günlerinde atılan bazı hukuki adımlara odaklandığı görülüyor. Trump, 10 Mayıs’ta attığı 120 Twitter paylaşımında bir dizi iddiayı gündeme getirdi. Trump’ın bu Twitter paylaşımları arasında muhafazakar bir yazarın imzasını taşıyan ve Ocak 2017’de Trump göreve başladığı sırada FBI’ın başında olan James Comey’nin Obama’ya sadık kalarak Trump’tan bilgi sakladığı iddiasının yer aldığı bir makale de var. Trump, bu konuda yaptığı Twitter paylaşımında, ‘’Bu OBAMAGATE’ti’’ dedi. Trump, bir başka muhafazakar talk-show sunucusunun, Obama’nın görevdeki son haftalarını yeni yönetimin yetkilerini sabote etmek için kullandığı şeklindeki suçlamasını Twitter’da, “Amerika tarihinin açık ara en büyük siyasi suçu” sözleriyle paylaştı.

Reuters haber ajansı, Trump’ın eski Başkan Nixon’ın koltuğuna mal olan Watergate skandalına gönderme yaptığı ‘Obamagate' söyleminin, Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesini mercek altına alan FBI soruşturmasına odaklandığını yazdı. Donald Trump, daha önce de ABD tarihinin ilk siyah başkanı olan Barack Obama’nın ABD’de dünyaya gelmediği şeklindeki doğru olmayan iddiayı savunmuştu. Trump’ın kanıtlayamadığı bir diğer iddia da Obama’nın Trump Tower’daki telefonlarını dinletme emri verdiği yönündeydi. Amerika’da bugüne dek 80 binden fazla insanın ölümüyle sonuçlanan Corona virüsü salgını döneminde Kasım ayında bir kez daha başkan seçilmek için muhtemel rakibi eski Başkan Yardımcısı Joe Biden karşısında yarışacak olan Trump, sık sık selefi Barack Obama’yı hedef alıyor. Muhalifleri, Trump’ın geçmişte olduğu gibi kanıtı olmayan komplo teorileriyle sis perdesi yarattığını söylüyor. Trump, 2016 başkanlık seçimini kazanmasında yabancı ülkelerin istihbarat örgütlerinin rolü olduğu iddialarını başından beri reddediyor. Rusya da Senato İstihbarat Komisyonu’nun, Amerikan istihbaratının 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği şeklindeki tespitini doğruladığı yönündeki raporu reddediyor.

Amerikan istihbarat kurumları tarafından yürütülen soruşturma, 2017 yılının Ocak ayında, Rusya’nın siber casusluk ve ABD’de seçim sürecinde halkın güvenini zedelemek, dönemin Demokrat başkan adayı Hillary Clinton’a zarar vermek ve Donald Trump’a yardım etmek için Rusların kontrol ettiği propaganda araçları üzerinden mesajlar yaydığı sonucuna vardıklarını açıklamıştı. Obamagate iddialarında Flynn’in adı neden geçiyor? ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn hakkında özel yetkili savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamında açılan davanın düşürülmesi talebi, geçen haftaya damgasını vurdu. Trump’ın ilk tweet fırtınası bu adımla başladı. Adalet Bakanlığı, Trump’ın ilk ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn hakkındaki davanın düşürülmesi için harekete geçmişti. Adalet Bakanı William Barr, FBI’ın Flynn’e yönelik suçlamalarının temelini oluşturan ve Flynn’le 24 Ocak 2017’de yapılan görüşmenin ‘’meşru soruşturma temeline’’ oturmadığı ve Flynn’in açıklamalarının ‘’lan olsa bile somut olmadığı’’ gerekçesiyle davanın düşürülmesini istediklerini bildirmişti.

Eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn, 2016 yılında Donald Trump başkan seçildikten sonra Rusya’nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmenin içeriği hakkında FBI’a yalan söylemekle suçlanmış, 3 yıl süren davada Flynn önce suçunu kabul edip savcılıkla işbirliği yapmış, ancak daha sonra itirafını geri çekmişti. Flynn davasına bakan yargıç, Flynn hakkında “mahkemeye hakaret” suçlamasının getirilip getirilemeyeceğini değerlendirmek üzere emekli bir yargıcı görevlendirdi. Adalet Bakanı William Barr, 2019’un Mayıs ayında Rusya soruşturmasını incelemek üzere Connecticut Federal Savcısı John Durham’ı atadı. Reuters’a konuşan bir kaynak, incelemenin ceza soruşturmasına dönüştüğünü ve Savcı Durham’ın yasaların ihlal edildiğine dair şüpheleri olduğunu söyledi. Demokrat Partili Kongre üyeleri ve bazı eski istihbarat yetkilileri, yasadışı faaliyetlere ilişkin hiçbir kanıt ortaya konulmadığı gerekçesiyle Durham’ın soruşturmasını eleştirdi. Donald Trump, Obamagate iddialarıyla ilgili Washington Post gazetesi muhabirinin sorularını yanıtladı. Muhabirin ‘’Obama’nın işlediği suçlar’’ derken hangi suçları kastettiği yönünde sorusu üzerine, “Bu suçlar gayet ortada, gazeteleri okumanız yeterli. Elbette sizin gazetenizi değil” dedi.