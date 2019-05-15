Trump’ın Oğlu Kapalı Oturumda İfade Vermeyi Kabul Etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr, Kongre ile anlaştı. Senato İstihbarat Komisyonu’nun celp yayınlayarak ifadeye çağırdığı Trump Jr, kapalı oturumda soruları yanıtlamayı kabul etti.

Trump Jr, Senato Adalet Komisyonu’na 2017’de ifade vermişti. Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesiyle ilgili partiler üstü bir soruşturma yürüten İstihbarat Komisyonu’nun Trump Jr’ı yeniden çağırma nedeni ise Başkan Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in ifadesi.

Zira Cohen Temsilciler Meclisi komisyonunda verdiği ifadede, Trump Jr’ın 2017’deki ifadesiyle çelişen açıklamalarda bulunmuştu.

Cohen , Trump Jr’ı Moskova’da inşa edilmesi planlanan Trump Tower’la ilgili yaklaşık 10 defa bilgilendirdiğini kaydetmişti. Trump Jr ise Senato Adalet Komisyonu’na 2017’de verdiği ifadesinde önerinin sadece çerçevesinden haberi olduğunu kaydetmişti.

Trump Jr’ın daha önce yeniden ifade vermeyi reddetmesi Komisyon’un celp göndermesiyle sonuçlandı.

Gelecek ay gerçekleştirilmesi planlanan kapalı oturumda Moskova’daki Trump Tower planı dışında, 2016'nın Kasım ayındaki ABD Başkanlık seçimlerinden yaklaşık altı ay önce New York’ta kampanya sorumlusu Paul Manafort ve Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile katıldığı toplantı da gündemde olacak.

