HABER

Trump’ın Oğlu Kapalı Oturumda İfade Vermeyi Kabul Etti

15.05.2019 17:42 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr, Kongre ile anlaştı. Senato İstihbarat Komisyonu’nun celp yayınlayarak ifadeye çağırdığı Trump Jr, kapalı oturumda soruları yanıtlamayı kabul etti

Trump’ın Oğlu Kapalı Oturumda İfade Vermeyi Kabul Etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr, Kongre ile anlaştı. Senato İstihbarat Komisyonu’nun celp yayınlayarak ifadeye çağırdığı Trump Jr, kapalı oturumda soruları yanıtlamayı kabul etti.

Trump Jr, Senato Adalet Komisyonu’na 2017’de ifade vermişti. Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesiyle ilgili partiler üstü bir soruşturma yürüten İstihbarat Komisyonu’nun Trump Jr’ı yeniden çağırma nedeni ise Başkan Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in ifadesi.

Zira Cohen Temsilciler Meclisi komisyonunda verdiği ifadede, Trump Jr’ın 2017’deki ifadesiyle çelişen açıklamalarda bulunmuştu.

Cohen , Trump Jr’ı Moskova’da inşa edilmesi planlanan Trump Tower’la ilgili yaklaşık 10 defa bilgilendirdiğini kaydetmişti. Trump Jr ise Senato Adalet Komisyonu’na 2017’de verdiği ifadesinde önerinin sadece çerçevesinden haberi olduğunu kaydetmişti.

Trump Jr’ın daha önce yeniden ifade vermeyi reddetmesi Komisyon’un celp göndermesiyle sonuçlandı.

Gelecek ay gerçekleştirilmesi planlanan kapalı oturumda Moskova’daki Trump Tower planı dışında, 2016'nın Kasım ayındaki ABD Başkanlık seçimlerinden yaklaşık altı ay önce New York’ta kampanya sorumlusu Paul Manafort ve Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile katıldığı toplantı da gündemde olacak.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Metin Topuz'un tahliye talebine retMetin Topuz'un tahliye talebine ret
MİT TIR'ları davasında Berberoğlu'na yeni ceza yokMİT TIR'ları davasında Berberoğlu'na yeni ceza yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

Bakan Pakdemirli fiyatları bugün açıklayacak

Bakan Pakdemirli fiyatları bugün açıklayacak

İşte Beşiktaş'ın yeni hocası

İşte Beşiktaş'ın yeni hocası

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

Merkel'den Türkiye ve yerel seçim açıklaması!

Merkel'den Türkiye ve yerel seçim açıklaması!

Yıldırım'dan İmamoğlu'na: Sebep olduğu arızalar gideriliyor

Yıldırım'dan İmamoğlu'na: Sebep olduğu arızalar gideriliyor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Trump'tan skandal açıklama! Gazze halkına böyle seslendi!

Trump'tan skandal açıklama! Gazze halkına böyle seslendi!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Moskova'da uçak faciası: 41 yolcu hayatını kaybetti

Moskova'da uçak faciası: 41 yolcu hayatını kaybetti

'Bombardımanı arttırın' talimatı!

'Bombardımanı arttırın' talimatı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

ETA'nın siyasi lideri yakalandı

ETA'nın siyasi lideri yakalandı

Ülke ayakta! Trump acil durum ilan etti

Ülke ayakta! Trump acil durum ilan etti

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden iftar yemeği

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden iftar yemeği

ABD'li heykeltraş Jeff Koons'un 'Tavşan' heykeli rekor fiyata satıldı

Bu tavşan rekor kırdı! Tam 91.1 milyon dolar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.