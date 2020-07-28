Trump’ın oğlunun Twitter hesabı askıya alındı

Başkan Donald Trump’ın en büyük oğlu Donald Trump Jr’ınpaylaştığı video mesajında doktorlar tartışmalı hidroksiklorokin adlı ilaç hakkında konuşuyordu. Twitter’dan yapılan açıklamada, paylaşımın Corona virüsü konusunda yanlış yönlendiren içerik olduğu gerekçesiyle videonun kaldırılarak Trump Jr’ın hesabının geçici olarak askıya alındığı bildirildi.
Trump Jr’ın Pazartesi geç saatlerde Twitter’da başka bir hesaptan yeniden paylaştığı bir içerikte de Dr.Anthony Fauci ve Demokrat Partililer, hidroksiklorokin ilacının Corona tedavisinde kullanımını bastırmakla suçlanıyordu. Aynı içerikte yer alan bir videoda da doktorlar maskeye ihtiyaç olmadığını belirtiyordu.
Yoğun bir şekilde sosyal medya platformlarında paylaşılan video Facebook ve Youtube tarafından da kaldırıldı.
Trump Jr’ın sözcüsü Andy Surabian, Twitter’da yaptığı açıklamada hidroksiklorokin karşıtlarına karşı yanıt veren doktorları paylaşan birini susturmanın kabul edilebilir olmadığını savundu.
Twitter’dan yapılan açıklamada ise hesabın kapatılmadığı, geçici olarak askıya alındığı, söz konusu video silinene dek hesaba 12 saat boyunca erişilemeyeceği kaydedildi. Kısıtlama 12 saatin sonunda kaldırıldı.
CNN televizyonu hidroksiklorokinin Corona’nın tedavisi olduğu belirtilen videonun Facebook tarafından kaldırılmadan önce 14 milyon kez izlendiğini bildirdi.
Fauci'den sağduyu çağrısı
Trump Jr’ın Twitter paylaşımı sonrası yaşanan tartışmayla ilgili konuşan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr Anthony Fauci kendini savundu ve hiçbir koşulda Amerika halkını yanıltmıyor olduğunu söyledi.
Facebook sözcüsü Andy Stone, videonun tedavilerle ilgili yanlış bilgi içerdiği gerekçesiyle kaldırıldığını açıkladı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) geçen ay hidroksiklorokinin Corona virüsü tedavisinde acil kullanılmasına onay veren izni iptal etmişti. Bunun öncesinde Başkan Donald Trump ilacı kendisinin de tedbir amaçlı olarak kullandığını açıklamıştı.
ABD televizyonuna konuşan Dr. Anthony Fauci, FDA’in hidroksiklorokinle ilgili kararını desteklediğini söyledi ve salgınla mücadele için Amerikaları sağduyulu davranmaya devam etmeleri uyarısında bulundu. Fauci, bunlar arasında maske takmak, sosyal mesafe kurallarına uymak, kalabalıklardan uzak durmak ve el yıkamak olduğunu hatırlattı.
Donald Trump Jr’ın paylaşımlarının kendisinin halk sağlığıyla ilgili çalışmalarından alıkoymayacağını vurgulayan Fauci, “Ne olursa olsun işimi yapmaya devam edeceğim. Çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir krizin ortasındayız” dedi.