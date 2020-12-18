Trump'ın Onlarca Çinli Şirketi Yaptırım Listesine Dahil Etmesi Bekleniyor

Reuters Haber Ajansı, konuya ilgili iki kaynağa dayandırdığı haberinde ABD’nin onlarca Çinli şirketi daha yaptırım listesine almaya hazırlandığını iddia etti. Yaptırım listesine alınacak şirketler arasında Çin’in en büyük mikroçip üreticisi SMIC’in de olduğu belirtiliyor.

Yeni yaptırım listesinin ABD yönetimi tarafından bugün açıklanması bekleniyor.

İddia edildiği gibi bir yaptırım listesinin açıklanması halinde bu ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden ayrılmadan Çin’e karşı attığı son adım olacak. Bilindiği üzere Donald Trump, 20 Ocak’ta görevi yeni seçilen Başkan Joe Biden’a devredecek.

Reuters’ın haberine göre ABD Ticaret Bakanlığı’nın 80 kadar şirket ve bağlantılı kişi ve kurumu daha yaptırım listesine eklemesi bekleniyor. Beklenti bu şirketlerin hemen hemen tamamının Çinli şirketler olması.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin böyle bir adım atması halinde Pekin yönetiminin de buna karşı gerekli kararları alacağı ifade edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, günlük basin brifinginde yaptığı açıklamada “ABD’yi, yabancı şirketlere haksız yere baskı uygulayan davranışlardan vazgeçmeye çağırıyoruz” dedi.