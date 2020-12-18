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Trump'ın Onlarca Çinli Şirketi Yaptırım Listesine Dahil Etmesi Bekleniyor

18.12.2020 13:20 | Son Güncelleme:
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Trump'ın Onlarca Çinli Şirketi Yaptırım Listesine Dahil Etmesi Bekleniyor

Reuters Haber Ajansı, konuya ilgili iki kaynağa dayandırdığı haberinde ABD’nin onlarca Çinli şirketi daha yaptırım listesine almaya hazırlandığını iddia etti

Reuters Haber Ajansı, konuya ilgili iki kaynağa dayandırdığı haberinde ABD’nin onlarca Çinli şirketi daha yaptırım listesine almaya hazırlandığını iddia etti. Yaptırım listesine alınacak şirketler arasında Çin’in en büyük mikroçip üreticisi SMIC’in de olduğu belirtiliyor.

Yeni yaptırım listesinin ABD yönetimi tarafından bugün açıklanması bekleniyor.

İddia edildiği gibi bir yaptırım listesinin açıklanması halinde bu ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden ayrılmadan Çin’e karşı attığı son adım olacak. Bilindiği üzere Donald Trump, 20 Ocak’ta görevi yeni seçilen Başkan Joe Biden’a devredecek.

Reuters’ın haberine göre ABD Ticaret Bakanlığı’nın 80 kadar şirket ve bağlantılı kişi ve kurumu daha yaptırım listesine eklemesi bekleniyor. Beklenti bu şirketlerin hemen hemen tamamının Çinli şirketler olması.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin böyle bir adım atması halinde Pekin yönetiminin de buna karşı gerekli kararları alacağı ifade edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, günlük basin brifinginde yaptığı açıklamada “ABD’yi, yabancı şirketlere haksız yere baskı uygulayan davranışlardan vazgeçmeye çağırıyoruz” dedi.

Çin’in en büyük mikroçip üreticisi SMIC ve ABD Ticaret Bakanlığı iddialara ilişkin henüz bir açıklama ya yorumda bulunmadılar.

Yaptırım listesine alınacak Çinli şirketlerden bazılarının Çin Ordusu’yla iş yapan firmalar olacağı öne sürülüyor. Bu şirketlerden bazılarının Çin’in Güney Çin Denizi’nde yapay askeri adalar üretmesine yardımcı olan firmalar olduğu belirtiliyor. Ayrıca işyerlerindeki çalışma koşulları nedeniyle bazı şirketlerin de insan ve çalışan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım listesine dahil edilmesi bekleniyor.

Trump yönetimi hali hazırda 275’ten fazla Çinli şirket ve iş ortağını yaptırım listesine dahil etmiş durumda.

Bu şirketler arasında Çinli telekomünikasyon firması Huawei Technologies de bulunuyor. Yine Huawei’yle bağlantılı 150 kadar firma da yaptırım listesine alınmış durumda.

Yaptırım listesine dahil edilmesi beklenen mikroçip üreticisi SMIC, Çin Ordusu’yla projeleri olduğu iddialarını reddediyor.

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