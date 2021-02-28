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Trump’ın Orlando’da Konuşması Bekleniyor

28.02.2021 20:37 | Son Güncelleme:
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Trump’ın Orlando’da Konuşması Bekleniyor

Eski Başkan Donald Trump başkanlıktan ayrıldıktan sonra ilk defa Orlando’da kameraların karşısına geçerek konuşma yapacak

Eski Başkan Donald Trump başkanlıktan ayrıldıktan sonra ilk defa Orlando’da kameraların karşısına geçerek konuşma yapacak.

Trump, Muhafazakar Siyasi Hareket Konferansı’nda konuşacak.

Trump’ın konuşmasında kendisini Cumhuriyetçiler’in geleceği ilan etmesi bekleniyor.

Basına dağıtılan konuşmanın metnine göre Trump, “4 yıl önce başlattığımız inanılmaz yolculuk bitmekten çok uzakta” ifadelerini kullanacak.

Cumhuriyetçi Parti içinde partinin ne yöne gideceği konusunda tartışmalar yaşanıyor. Trump’ı destekleyenler ise şimdilik ağırlıkta gibi.

Trump konuşmasında, “Cumhuriyetçi Parti birlik içinde. Bölünme sadece Washington’da az sayıdaki vasat siyasiler arasında” ifadelerini kullanacak.

Trump’ın 2024 yılında yeniden başkanlığa aday olmak isteğini özel konuşmalarında dile getirdiği biliniyor ancak bugünkü konuşmasında buna değinip değinmeyeceği merak konusu.

Trump’ın konuşmasında Başkan Joe Biden’ı da eleştirmesi bekleniyor. Eleştirilerin özellikle göçmenler, sınıra duvar ve okulların yavaş açılmasıyla ilgili olması bekleniyor.

Basına yansıyan konuşmasının metnine göre Trump, “Biden yönetiminin kötü olacağını biliyorduk ama bu kadar kötü olacağını tahmin etmemiştik” ifadesini kullanacak.

Trump ayrıca Biden’ı ilk ayındaki en kötü Amerikan Başkanı olarak da niteleyecek.

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