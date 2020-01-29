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Trump'ın Orta Doğu planı protesto ediliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 29.01.2020 16:19 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu?nun dün düzenledikleri ortak basın toplantısında tek taraflı ?Yüzyılın Anlaşması?

Filistin, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu?nun dün düzenledikleri ortak basın toplantısında tek taraflı ?Yüzyılın Anlaşması? adını verdikleri Orta Doğu planı, Filistin, Lübnan ve Ürdün?de protesto edildi.
ABD Başkanı Donald Trump?ın Orta Doğu planını açıklamasının ardından, Filistin?in Beytüllahim kenti, Lübnan?ın başkenti Beyrut ve Ürdün?de protestolar başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Beytüllahim kentinde eylemcilerin ABD bayrağı yaktıkları görüldü. Filistin'deki gösteriler halen devam ediyor.

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