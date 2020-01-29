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Trump’ın Orta Doğu planına dünyadan 'iki ülkeli çözüm' önerisi

DÜNYA HABERLERİ  | 29.01.2020 15:44 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun dün ortak basın toplantısıyla duyurdukları ve 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdikleri Orta Doğu planına, dünyadan 'iki ülkeli çözüm' önerisi geldi.

Filistin, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun dün ortak basın toplantısıyla duyurdukları ve 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdikleri Orta Doğu planına, dünyadan 'iki ülkeli çözüm' önerisi geldi. Çok sayıda ülkenin dışişleri bakanlıkları, yayınladıkları bildirilerde barışın tek taraflı değil, İsrail ve Filistin arasında olması gerektiğini vurguladı.

Trump ve Netanyahu, dün düzenledikleri ortak basın toplantısında 'Yüzyılın Anlaşması' adlı tek taraflı Orta Doğu planını açıklamış; Trump, "Kudüs bölünmeden İsrail’in başkenti olacak" demişti. Açıklamaya dair bazı ülkeler destekte bulunurken; birçok ülke bu barış sürecinin İsrail ve Filistin arasındaki müzakerelerle mümkün olabileceğinin altını çizdi.

DÜNYADAN 'İKİ ÜLKELİ ÇÖZÜM' ÖNERİSİ

Trump’ın söz konusu basın toplantısının hemen ardından ilk açıklama Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki’den geldi. Maliki, "Filistin Devleti, ABD yönetiminin İsrail'in Filistin Devleti'nin işgal altındaki topraklarında yasadışı yerleşimleri üzerindeki kanunsuz tutumunu en güçlü şekilde kınıyor. Bu pozisyon, uluslararası hukuk, Uluslararası Adalet Divanı, Cenevre Sözleşmeleri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ve yıllarca süren uluslararası uzlaşmayı ihlal etmektedir" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de sözde barış planının gerçekleşmesi halinde "bölge ve dünya için kabus" olacağı uyarısında bulunarak, bölge ülkelerini ortak hareket etmeye çağırdı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Fransa’nın söz konusu planı olumlu karşıladığı belirtilerek, "Fransa, iki ülkeli çözümün uluslararası hukuka ve uluslararası kabul görmüş parametrelere uygun olarak Orta Doğu'da adil ve sürdürülebilir barışın sağlanması için gerekli olduğuna inanıyor" denildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yayınlanan bildiride, Filistin halkının meşru haklarının gözetilmesi gerektiği belirtilerek, "Mısır, ilgili iki tarafı, ABD himayesinde barış ve açık diyalog kanallarına ulaşmak için ABD vizyonunu dikkatli ve kapsamlı bir şekilde ele almaya çağırıyor" ifadelerine yer verildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da 'iki ülkeli çözüm' vurgusu yapılarak, "Yalnızca her iki taraf için kabul edilebilir müzakere edilen iki devletli bir çözüm, İsrailliler ve Filistinliler arasında kalıcı bir barışa yol açabilir" ifadeleri kullanıldı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı ve Pakistan Dışişleri Bakanlığı, 'iki ülkeli çözüme' destek verdi. Hindistan’dan yapılan açıklamada, Filistin davasının desteklendiği belirterek, çözümün iki ülkenin müzakeresine dayandığı duyuruldu. Açıklamada, "Hindistan, Filistin davasını destekliyor. Hindistan ayrıca İsrail-Filistin meselesine iki devletli çözüm çağrısında bulunuyor. Nihai statü konularının, iki taraf arasında doğrudan müzakere yoluyla çözülmesi ve her ikisi için de kabul edilebilir olması gerektiği görüşümüzü tekrarlıyoruz" denildi. Öte yandan, Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise "Pakistan, kendi kaderini tayin hakkı da dahil olmak üzere, Filistinlilerin meşru haklarının gözetilmesi, diyalog ve müzakereler yoluyla Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözümünü desteklemeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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