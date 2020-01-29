Trump’ın Orta Doğu planına dünyadan 'iki ülkeli çözüm' önerisi

Filistin, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun dün ortak basın toplantısıyla duyurdukları ve 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdikleri Orta Doğu planına, dünyadan 'iki ülkeli çözüm' önerisi geldi. Çok sayıda ülkenin dışişleri bakanlıkları, yayınladıkları bildirilerde barışın tek taraflı değil, İsrail ve Filistin arasında olması gerektiğini vurguladı.

Trump ve Netanyahu, dün düzenledikleri ortak basın toplantısında 'Yüzyılın Anlaşması' adlı tek taraflı Orta Doğu planını açıklamış; Trump, "Kudüs bölünmeden İsrail’in başkenti olacak" demişti. Açıklamaya dair bazı ülkeler destekte bulunurken; birçok ülke bu barış sürecinin İsrail ve Filistin arasındaki müzakerelerle mümkün olabileceğinin altını çizdi.

DÜNYADAN 'İKİ ÜLKELİ ÇÖZÜM' ÖNERİSİ

Trump’ın söz konusu basın toplantısının hemen ardından ilk açıklama Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki’den geldi. Maliki, "Filistin Devleti, ABD yönetiminin İsrail'in Filistin Devleti'nin işgal altındaki topraklarında yasadışı yerleşimleri üzerindeki kanunsuz tutumunu en güçlü şekilde kınıyor. Bu pozisyon, uluslararası hukuk, Uluslararası Adalet Divanı, Cenevre Sözleşmeleri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ve yıllarca süren uluslararası uzlaşmayı ihlal etmektedir" ifadelerini kullandı.