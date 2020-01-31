Trump’ın Ortadoğu Barış Planına Diyarbakır’dan Tepki

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı Ortadoğu Barış Planı’na tepki amacıyla Mustazaflar Cemiyeti tarafından düzenlenen protesto gösterisi Diyarbakır’da Ulucami’nin önünde yapıldı. Cuma namazından sonra yapılan eylem için, kalabalık bir grup cami önünde toplandı. Ellerinde Amerika ve İsrail’i protesto eden pankartlar taşıyan eylemciler, sık sık iki ülke ve plan aleyhine slogan attı.

Eyleme, Hamas Dış İlişkiler Sorumlusu Abdulmuti Zakkut telefonla katılarak, bir açıklama yaptı.

Daha sonra söz alan Mustazaflar Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Üzeyir Yuva, planın yeni bir işgal olduğunu savundu. Yuva, “Bu yeni işgal projesi, daha çok Müslüman kanının akacağına işaret etmektedir. Kudüs'ü Yahudileştirme gayretiyle İslam ümmetine karşı küresel bir saldırı başlatan Siyonistler’e karşı amansız bir mücadele başlatılmazsa bugüne kadar yaşadıklarımızdan daha ağır bir bilanço ile karşılaşacağımız gerçeği unutulmamalıdır. Kafirler topluluğu tüm imkanları ile İslam ümmetini hedef alıyor. Bizlerin, sessizce, tepkisizce, sorumsuzca, onursuzca oturması beklenemez. Bütün imkanlarımızı seferber ederek, güçlerimizi toparlamalıyız. İslam topraklarındaki fikri ve fiili çatışmalar sonlanmadan, mezhebi ve meşrebi farklılıklar zenginlik addedilip aynı potada buluşmadan, tek merkezden koordine olmadan küresel emperyalizm ve Siyonizm ile mücadelede sonuç alınamayacağı da bilinmelidir" dedi.