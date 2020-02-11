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'Trump'ın Ortadoğu Planı Kalıcı Barış Getiremez'

11.02.2020 21:12 | Son Güncelleme

Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas, uluslararası camiaya ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu planını reddetme çağrısında bulundu. Abbas BM Güvenlik Konseyi'ne hitabında, planın dışarıdan empoze edildiğini ve kalıcı barışı getiremeyeceğini savundu

'Trump'ın Ortadoğu Planı Kalıcı Barış Getiremez'

Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas, uluslararası camiaya ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu planını reddetme çağrısında bulundu. Abbas BM Güvenlik Konseyi'ne hitabında, planın dışarıdan empoze edildiğini ve kalıcı barışı getiremeyeceğini savundu.

Abbas, İsrail-Filistin sorunu ve ABD Başkanı Trump'ın 28 Ocak’ta Beyaz Saray’da açıkladığı Ortadoğu barış planının ele alındığı BM Güvenlik Konseyi'nin Ortadoğu konulu oturumuna katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Trump yönetiminin sunduğu barış planını eleştiren Abbas, planın daha önce yapılan anlaşmalara saygı göstermediği ve iki devletli çözümü reddettiği değerlendirmesinde bulundu.

Konuşması sırasında İsrail ve Filistin haritası açan Abbas, Filistinliler'in egemenliğini sınırlandıracağını savunduğu planı kabul etmeyeceklerini ve uygulamaya geçirilmesine karşı koyacaklarını söyledi.

Abbas Rusya ve Çin’in de aralarında bulunduğu bir çok ülkenin bu planı reddettiğini, hatta Amerikan başkan aday adaylarından bazılarının da barış planına karşı olduklarını vurguladı.

Filistin lideri, ''Sayın Donald Trump'a şunu söylemek isterim: Uluslararası meşruiyeti ortadan kaldıran planı barış ve güvenliği tesis edemez. Filistinliler'in tüm haklarını ellerinden alıyor. İki devletli bir çözüm arzularını karşılamıyor. Eğer barışı empoze ederseniz kalıcı olmaz, olamaz. Bu toprakları ilhak etme hakkını size kim veriyor? Kudüs işgal edilmiş bir toprak. Bu şehri başka bir devlete hediye olarak verme hakkına kim sahip olabilir?'' diye konuştu.

''ABD tek arabulucu olamaz. Uluslararası toplumu İsrail hükümeti üzerinde baskı uygulamaya çağırıyoruz'' diyen Abbas, Filistin ve İsrail arasında barışın hala mümkün olduğunu ve kendilerinin bunun için diyaloğa açık olduklarını da belirtti.

Abbas'ın sözlerine yanıt veren Israil'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise, ''Eğer Abbas müzakere konusunda ciddiyse şimdi burada New York'ta olmazdı Kudüs'te olurdu. Abbas yönetimde olduğu müddetçe barışa yönelik bir ilerleme sağlanamaz'' ifadelerini kullandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Filistin'in, Trump yönetiminin barış planını kınamak ve plana karşı çıkmak için BM Güvenlik Konseyi'ne getirmek istediği karar tasarısı ise bugün oylamaya sunulmayacak.

Bazı kaynaklara göre Filistinli yetkililer yeterli oy çoğunluğunu toplayamadıkları için taslağı geri çekti. Filistinli diplomatlar ise bu iddiaları reddetti ve tasarının temel taleplerini karşılamaması yüzünden müzakerelere devam etmek istediklerini, önümüzdeki günlerde oylanıp oylanmayacağının da kesin olmadığını vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi geçici üyeleri Tunus ve Endonezya tarafından hazırlanan tasarının ABD’nin planının uluslarası yasalara aykırı olduğunu belirttiği ve Güvenlik Konseyi’nden 1967 savaşı öncesindeki sınırlar göz önünde bulundurularak iki devletli çözüm için çalışmalara devam edilmesini istediği belirtildi. Tasarının hali hazırdaki metninin onaylanması için 15 üyeden dokuzunun kabul oyu vermesi ve hiçbir daimi üyenin veto hakkın kullanmaması gerekiyor.

Diğer yandan adı gizli kalmak koşuluyla konuşan bir diplomat, ABD'nin Güvenlik Konseyi'ndeki diğer ülkelere ekonomik misilleme tehditleri de dahil olmak üzere "son derece güçlü bir baskı" uyguladığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, yönetimince hazırlanan Ortadoğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

“Yüzyılın planı “ olarak adlandırdığı barış plan kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti. Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Trump'ın barış planını reddederek, Kudüs'ün ''satılık'' olmadığını belirtmiş ve "Kudüssüz Filistin Devleti kabul edilemez." ifadelerini kullanmıştı.

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