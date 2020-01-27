Trump’ın Ortadoğu Planına İran’dan Alaycı Yaklaşım

Başkan Donald Trump uzun süredir beklenen ve kamuoyuyla paylaşılması sık sık ertelenen Ortadoğu planını Salı günü açıklayacağını bildirdi.

Başkan Trump, bu açıklamayı Beyaz Saray’da, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu kabulü sırasında yaptı. Trump, planın tüm tarafların yararına olduğunu kaydetti, ancak planın Filistinliler için neden iyi olduğunu açıklamadı.

Filistinliler planın İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi’nde bağımsız bir devlet kurma umutlarını suya düşürmesinden endişe ediyor.

Trump, ‘‘İlk başta muhtemelen istemeyecekler. Ancak bence sonunda isteyecekler. Bu onlar için çok iyi’’ ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı ise attığı tweet mesajında Trump’ın planını “akıldışı” olarak tanımladı.

Trump Netanyahu’nun ardından İsrail Başbakanı’nın Mart ayında yapılacak genel seçimlerdeki rakibi Mavi Beyaz Partisi lideri Benny Gantz’la da görüştü.

Başkan Trump tarafından uzun süredir sır gibi saklanan barış planının açıklanacağı sunum için Washington’a davet edilmediklerini belirten Filistinliler ise kendilerinin dahil olmadığı bir planın başarılı olmayacağını söylüyor.