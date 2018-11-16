Trump'ın Özel Temsilcisi McGurk'ten Kerkük petrolü açıklaması

ERBİL (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Irak'ın Kerkük kentindeki ham petrolün Türkiye üzerinden tekrar ihraç edilmesini önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

McGurk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Irak merkezi hükümetinin Kerkük kuyularından çıkarılan ham petrolü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile varılan yeni anlaşma sonucu Ceyhan Limanı üzerinden ihraç etmeye başladığını ifade etti.

Ham petrolün boru hattıyla Türkiye üzerinden ihraç edilmeye başlandığını belirten McGurk, yaklaşık bir yıl askıda tutulduktan sonra petrolün yeniden ihraç edilmesini önemli bir gelişme olarak yorumladı.

ABD'nin 5 Kasım'da uygulamaya koyduğu yaptırımların ikinci aşamasının ardından, İran'ın günlük 2 milyon varilden fazla olan petrol ihracatının 1 milyon varile kadar düşeceği öngörülüyor.

Washington yönetiminin İran'dan kaynaklı meydana gelecek piyasadaki ham petrol açığının kapatılması için Kerkük petrolünü alternatif gördüğü belirtiliyor.

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, bugün AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Günlük yaklaşık 50 ila 100 bin varil petrol, Kerkük'ten Ceyhan Limanı'na ihraç edilmeye başlandı." demişti.