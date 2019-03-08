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Trump’ın özel temsilcisi, Venezuela ve Rusya temsilcileriyle görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2019 00:05 | Son Güncelleme

ABD’nin Venezuella Özel Temsilcisi Elliott Abrams, Venezuela ve Rusya hükümetlerinin temsilcileriyle görüştüğünü açıkladı.ABD’nin Venezuella Özel Temsilcisi Elliott Abrams, Venezuela krizi üzerine gerçekleştirdiği temaslar hakkında açıklamada bulundu.

ABD’nin Venezuella Özel Temsilcisi Elliott Abrams, Venezuela ve Rusya hükümetlerinin temsilcileriyle görüştüğünü açıkladı.
ABD’nin Venezuella Özel Temsilcisi Elliott Abrams, Venezuela krizi üzerine gerçekleştirdiği temaslar hakkında açıklamada bulundu. Abrams, Venezuela’daki durumu görüşmek üzere Washington’daki Rus büyükelçi Anatoly Antonov ile bir araya geldiğini aktararak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun temsilcileriyle de bir araya geldiğini doğruladı. Çin hükümeti temsilcileriyle bir toplantı yapıp yapmadığı sorulduğunda ise, "henüz değil” diyen temsilci ilerleyen günlerde böyle bir toplantının gündeme geleceğini işaret etti.

74 bin Venezuelalıdan ABD’ye sığınma talebi
Washington’un Maduro’yu destekleyen Güney Afrika bankalarına yaptırım uygulanacağı uyarısında bulunan Abrams, “Maduro rejiminin emirlerine uyan finansal kurumlar için daha fazla yaptırım olacak” dedi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşeceğini söyleyen Abrams, ABD’ye sığınma başvurusunda bulunan 74 bin Venezuelalı olduğunu da ekledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserine suçlama
Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ise, Birleşmiş Milletler(BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’de Venezuela’da yaşananları “ideoloji olmadan” doğrulama talebinde bulundu. Guaido, ülkesinden yaşananları doğrulamak için Şili eski devlet başkanını Venezuela’da hastaneleri, evleri ve okullara gezmeye davet etti.

Casuslukla suçlanan ABD’li gazeteci döndü
Öte yandan Maduro rejimi tarafından sınır dışı edilen ABD’li gazeteci Cody Weddle ülkesine geri döndü. Miami’nin yerel Local-10 TV kanalı için çalışan 29 yaşındaki gazeteci, 5 Mart Salı günü casusluk suçlamasıyla Venezuela askeri karşı istihbarat birimi tarafından gözaltına alınmıştı.

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