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Trump’ın Polonya ziyaretine kasırga engeli

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.08.2019 00:05 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletini vurması beklenen Dorian Kasırgası sebebi ile Polonya ziyaretini iptal ettiğini duyurdu.ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi gününden itibaren Florida eyaletinin doğu kıyılarını vurması beklenen Dorian Kasırgası sebebi ile Polonya ziyaretini iptal ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletini vurması beklenen Dorian Kasırgası sebebi ile Polonya ziyaretini iptal ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi gününden itibaren Florida eyaletinin doğu kıyılarını vurması beklenen Dorian Kasırgası sebebi ile Polonya ziyaretini iptal ettiğini duyurdu. Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile görüştüğünü söyleyen Trump, Washington’da kalarak federal hükümetin tüm güçlerinin fırtına ile mücadelede etkili olduğundan emin olmak istediğini söyledi.

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