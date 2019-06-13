HABER

Trump'ın "rakiplerime ilişkin yabancı ülkelerden bilgi alırdım" açıklaması tartışılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 17:38 | Son Güncelleme

Demokratlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın FBI'ı araması gerektiğini söylerken, Trump sadece bu tür bir bilgiyi görmenin suç olmadığını savunuyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, "siyasi rakiplerime ilişkin yabancı ülkelerden gelebilecek muhtemel bilgileri görürdüm" şeklindeki açıklaması Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Dün ABC kanalına verdiği özel bir mülakatta söylediği sözleri tartışılan ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından konuya ilişkin pozisyonunu savunan yeni bir açıklama yaptı.

"Siyasi rakiplerime ilişkin yabancı ülkelerden gelebilecek muhtemel bilgileri görürdüm, bu tek başına suç değildir" şeklindeki dünkü değerlendirmesini savunan Trump, "Ben her gün yabancı hükümetlerle görüşüyorum. Daha yeni İngiltere Kraliçesi, Galler Prensi, İngiltere Başbakanı, İrlanda Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Her şey hakkında konuştuk. Şimdi bu görüşmelerle ilgili hemen FBI'yı mı aramalıyım? Ne kadar komik! (Öyle yapsam) bir daha asla bana güvenilmez." ifadelerini kullandı.

Amerikan medyasının önemli bir bölümünün kendi sözlerinin önemli olan parçalarını hala tam olarak vermediğini savunan Trump, sözlerinin bazı bölümlerinin bilinçli olarak verilmediğini iddia etti.

- Demokratlardan sert tepki

Öte yandan, Demokratlar ise Trump'ın "yabancı hükümetlerden gelebilecek muhtemel bazı gizli bilgileri görürdüm" şeklindeki sözlerinin suç olduğunu savunuyor.

New York Senatörü Demokrat Chuck Schumer, ABD Senatosunda yaptığı konuşmada, "Siyasi rakiplerinizle ilgili yabancı hükümetlerden kirli bilgi alabileceğinizi söylemek, diktatörlerden ve otokratlardan bir adım öncesi demektir." yorumunu yaptı.

Amerikan medyasında da geniş yankı bulan Trump'ın değerlendirmesine Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham de tepki gösterdi. Graham, Trump'ın sözlerinin yanlış ve gereksiz olduğunu ifade etti.

2016 yılındaki başkanlık seçimleri sürecinde Rusya'nın seçimlere siber saldırılarla müdahale etme girişiminde bulunduğu ve Trump'ın seçim ekibinin Moskova ile gizli iş birliği yaptığı iddiaları üzerine Rusya soruşturması başlatılmıştı.

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından 2 yıl boyunca yürütülen soruşturmanın sonucunda Trump ve ekibi "Rusya ile gizli iş birliği" suçlamasından aklanmıştı.

PARTNERİşte kalça estetiği yaptıran ünlülerİşte kalça estetiği yaptıran ünlüler
Ortak TV yayının reklam geliri faydalı kurumlara aktarılsınOrtak TV yayının reklam geliri faydalı kurumlara aktarılsın
İzmir'de yangın! Evlere sıçradıİzmir'de yangın! Evlere sıçradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Kongresi Donald Trump

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor

Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde zincirleme trafik kazası

TEM Otoyolu'nda kaza! Trafik kilit

Asker alma kanun teklifinin 1. maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

İzmir'de zeytinlik alanda başlayan yangın iki eve sıçradı

İzmir'de yangın! Evlere sıçradı

Jandarma tarihinde ilk kez bin 7 tim görev yapıyor

Jandarma tarihinde rekor! İlk kez geçildi

Hrant Dink davasında yeni gelişme!

Hrant Dink davasında yeni gelişme!

Doğa harikası üzerine asansör

Bu görüntüye tepki yağdı! Doğa harikasının üzerinde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.