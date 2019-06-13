WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, "siyasi rakiplerime ilişkin yabancı ülkelerden gelebilecek muhtemel bilgileri görürdüm" şeklindeki açıklaması Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Dün ABC kanalına verdiği özel bir mülakatta söylediği sözleri tartışılan ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından konuya ilişkin pozisyonunu savunan yeni bir açıklama yaptı.

"Siyasi rakiplerime ilişkin yabancı ülkelerden gelebilecek muhtemel bilgileri görürdüm, bu tek başına suç değildir" şeklindeki dünkü değerlendirmesini savunan Trump, "Ben her gün yabancı hükümetlerle görüşüyorum. Daha yeni İngiltere Kraliçesi, Galler Prensi, İngiltere Başbakanı, İrlanda Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Her şey hakkında konuştuk. Şimdi bu görüşmelerle ilgili hemen FBI'yı mı aramalıyım? Ne kadar komik! (Öyle yapsam) bir daha asla bana güvenilmez." ifadelerini kullandı.

Amerikan medyasının önemli bir bölümünün kendi sözlerinin önemli olan parçalarını hala tam olarak vermediğini savunan Trump, sözlerinin bazı bölümlerinin bilinçli olarak verilmediğini iddia etti.