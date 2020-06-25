Trump'ın Rushmore Dağı Ziyaret Planına Yerli Amerikalılar'dan Tepki

Siyah Amerikalı George Floyd’un polis nezaretinde hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde büyüyen ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolarda, kölelik dönemine ait heykel ve diğer benzeri simgelerin hedef alındığı bir dönemde Trump’ın Rushmore Dağı’nda tören düzenlemeyi planlaması, eleştirilere neden oluyor. Birçok yerli Amerikalı için Rushmore Dağı Anıtı, ait oldukları toprakların kaba kuvvetle ellerinden alınışının bir simgesi.

Başkanlık seçimi kampanyasına ‘geri dönüş’ temasıyla devam eden Trump, 79 yıl önce inşası tamamlanan anıtın olduğu Rushmore Dağı’nda 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’nde havai fişek ve jet uçuşu gösterileri düzenlemeyi planlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’nde Rushmore Dağı’nda tören düzenleme planı, yerli Amerikalılar’ın tepkisine neden oldu. Amerikan başkanları George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt ve Abraham Lincoln’ün simalarının dağın ön cephesine kazınarak inşa edilen anıt, yerli Amerikalılar için topraklarının ellerinden zorla alınışını simgeliyor.

Oglala Lakota kabilesi üyesi ve eylemci, lider Nick Tilsen, Trump’ın kararını “Rushmore Dağı beyaz ırkın üstünlüğü ideolojisinin ve yapısal ırkçılığın hala canlı ve toplum içinde var olduğunun bir sembolü” ifadeleriyle eleştirdi ve “Yerli halkın topraklarını çalıp sonra da üzerine soykırım yapan işgalcilerin simalarını dağa kazımak haksızlıktır” dedi.

Anıtın bulunduğu Black Hills bölgesindeki bazı eylemci gruplar, anıtın tamamen ortadan kaldırılmasını ve bölgenin Lakota yerkilerine iade edilmesini talep ederken, bazıları da bölgeden elde edilen turizm gelirinden pay alma talebinde bulunuyor.

Birçok yerli kabilenin yurdu olarak bilinen Güney Dakota eyaletindeki anıt, 1920’li yıllarda yapıldı. Anıtı inşa eden dönemin önde gelen heykeltraşlarından Gutzon Borglum, tarihçi Tom Griffith’e göre ırkçı grup Klu Klux Klan (KKK) üyesiydi.

Yerli Amerikalı eylemcilerin Black Hills bölgesindeki anıta karşı eleştiri ve protestoları uzun süredir devam ediyor. Bundan 50 yıl önce de bir grup eylemci, tepeye tırmanarak anıtı işgal etmişti.

