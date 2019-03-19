‘Trump’ın Rusya Bağlantısı Soruşturması İstihbarat Komisyonunu Böldü’

Donald Trump’ın 2016 başkanlık seçimleri için kampanya yürüttüğü dönemde Rusya ile gizli bir anlaşma yapıp yapmadığı konusu Senato İstihbarat Komisyonu’nun Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerini kendi parti çizgilerine böldü. Senato İstihbarat Komisyonu, ABD Kongresi’nin muhtemelen en partiler üstü yapılanması olarak biliniyordu. Komisyon soruşturmalarının Kongre üyelerinin Cumhuriyetçi Başkan’ı azletme sürecini başlatmasında etkisi olup olmayacağı bilinmiyor. 6’dan fazla Kongre komisyonu, Trump’ın kampanyasının Moskova’yla gizli işbirliği yaparak 2016 seçimlerinde ABD halkının oylarını etkileyip etkilemediğini, Donald Trump’ın soruşturmaları engellemeye çalışıp çalışmadığını, Rusya’yla ile ticari bağı olup olmadığını ve başkanlık makamını kendi gelirlerini arttırmak için kullanıp kullanmadığını soruşturuyor. Bu soruşturmalar daha aylarca sürebilir ve çok şey değişebilir. Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller, raporunu henüz açıklamadı ve daha tamamlanması gereken onlarca saatlik oturum mevcut.

Ancak Reuters’ın konuştuğu kaynaklar, Senato İstihbarat Komisyonu üyelerinin son raporun yazımı konusunda düello halinde olduğunu öne sürüyor. Cumhuriyetçi sekiz üyenin taslak raporuyla ve yedi Demokrat üyenin taslağı farklı sonuçlara ulaşıyor. Reuters kaynakları, iki parti senatörlerinin de gizli işbirliğiyle kesin deliller olmadığı konusunda uzlaştığını, mesele ikinci derece delillere geldiğinde ise anlaşamadıklarını belirtiyor. Demokratlar, komisyonun nihai raporunda gizli anlaşma bulgusunu destekleyen yeterli miktarda ikinci derece delil olduğunu, Cumhuriyetçiler ise olmadığını savunuyor. Reuters’ın konuştuğu bir Demokrat isim de, ‘gizli anlaşmayla ilgili somut kanıt olmadığını kabul ediyor. CIA’den FBI’ın istihbarat birimlerine ABD’nin tüm casusluk faaliyetleri Senato İstihbarat Komisyonu’nun gözetimi altında. Cumhuriyetçi Richard Burr başkanlığındaki komisyonda Cumhuriyetçi Marco Rubio ve Susan Collins dışında Demokratlardan Mark Warner, Dianne Feinstein ve Ron Wyden gibi etkili siyasetçiler yer alıyor.

Reuters’in ulaştığı Richard Burr ve Ron Wyden’ın sözcüleri, Komisyon’daki bölünmeyle ilgili yorum yapmayı reddetti; ancak Burr geçen ay CBS kanalına yaptığı açıklamada komisyonun Trump’ın kampanyasıylaRusya arasında gizli bir anlaşma olduğu yönünde bir kanıt bulamadığını söylemişti. Başkan Donald Trump da bu iddiaları reddediyor ve denli olarak bu soruşturmaların ‘’cadı avı’’ olduğunu yineliyor. Raporların Çarpışması Hem Senato İstihbarat Komisyonu hem de diğer komisyonlar birbiriyle çelişen raporlar sunarsa, aylardır somut bir açıklama bekleyen ABD halkı hayal kırıklığına uğrayacak. Uzmanlar, çelişkili sonuçların Trump’ın azledilmesi olasılığını da azaltacağını belirtiyor. Anayasaya göre azil süreci Demokratların kontrolundaki Temsilciler Meclisi’nde başlatılabilir. Ancak Meclis’te kabul edilse de Senato Cumhuriyetçilerin kontrolunda olduğundan azil gerçekleşmeyebilir. Ülkenin en hassas sırlarına vakıf olan Senato İstihbarat Komisyonu, Rusya soruşturmasına Donald Trump başkanlık koltuğuna oturduktan kısa bir süre sonra başladı. Reuters kaynakları, senatörlerin de ilk kez soruşturmayı yürüten kadroya dahil olarak kilit tanıkları yeniden sorgulayacağını belirtiyor.