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Trump'ın, Rusya soruşturmasıyla ilgili savcının sorularına cevapları hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 01:27 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Savcı Robert Mueller'in Rusya soruşturması bağlamında kendisine yönelttiği soruları yazılı olarak yanıtladığını ancak bunları teslim etmediğini açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturmasını yürüten özel savcının sorularına yazılı olarak cevap verdiğini belirterek, henüz bu yanıtları ilgili makamlara teslim etmediğini duyurdu.

Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Özel Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mueller'in kendisine yazılı olarak yönelttiği soruları "çok kolay yanıtladığını" belirten Trump, "Size yöneltilen sorular kötü niyetliyse dikkatli olmanız gerekir." dedi.

Cevaplarını ilgili makamlara ne zaman teslim edeceğine dair bilgi vermekten kaçınan Trump, "Sorulara cevapları ben verdim, avukatlarım vermedi." ifadesini kullandı.

Trump, Kongre seçimlerinde Demokratların üstünlüğü ele geçirmesinin ardından Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın görevine son vermişti.

Sessions'ı özellikle Mueller soruşturması konusunda yeterince adım atmadığı yönünde defalarca eleştirilerini dile getiren Trump, Sessions'ın yerine geçici olarak ABD Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Matthew Whitaker'ı atamıştı.

Whitaker, Mueller soruşturmasına yönelik eleştiriyle dikkati çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Özel Yetkili Savcı Robert Mueller rusya soruşturması

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