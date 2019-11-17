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Trump’ın Sağlık Durumu Tartışılıyor

17.11.2019 23:58 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, önceki gün yapılan sağlık kontrolunun ardından sağlığının çok iyi durumda olduğunu açıkladı

Trump’ın Sağlık Durumu Tartışılıyor

Başkan Donald Trump, önceki gün yapılan sağlık kontrolunun ardından sağlığının çok iyi durumda olduğunu açıkladı. Ancak bu kontrolun her yıl yapıldığı tarihten birkaç ay erken, habersiz ve plansız yapılması sosyal medyada Başkan’ın sağlığıyla ilgili spekülasyonların çıkmasına neden oldu.

Trump, bunun yıllık sağlık kontrolunun ilk ayağı olduğunu ve Washington’daki Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nde yapıldığını söyledi. Twitter mesajında “Her şey çok iyi (harika!). Gelecek yıl tamamlayacağız” ifadelerini kullanan Trump sağlık kontrolünün kalan kısmının planlandığı gibi 2020’de tamamlanacağını ima etti.

Beyaz Saray’dan Cumartesi günü yapılan açıklamada Trump’ın hızlı bir kontrolden geçtiği ve bazı laboratuvar testlerinin yapıldığı belirtilmişti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Stephanie Grisham’a Başkan’ın hastaneyi ziyaret nedeninin rutin kontrol değil de bir sağlık sorunu olduğu şeklindeki iddialar soruldu.

Grisham ise bu soruya “Kesinlikle hayır. O olunabilecek en sağlıklı durumda” şeklinde yanıt verdi.

Grisham “Başkan’ın bir şikayeti yok, sağlıklı ve miting performanslarında da görülebileceği gibi son derece enerjik” ifadelerini kullandı.

Bu, Başkan’ın göreve gelmesinden bu yana sağlık merkezine dokuzuncu gidişi oldu. Grisham, başkanın geçirdiği sağlık testleriyle ilgiliyse ayrıntı vermedi.

Grisham, konuyla ilgili Twitter mesajında “Bazılarına/bazı muhabirlere tehlikeli söylentilerle ilgili spekülasyon yapmak ve bunları yaymak daha eğlenceli geliyor” ifadelerini kullandı.

Trump Şubat ayında Beyaz Saray doktoru tarafından yapılan yıllık sağlık kontrolunde “sağlık durumu çok iyi” şeklinde değerlendirilmişti.

Trump’ın sağlık verileri 2017’deki sağlık kontrolunden bu yana kilo aldığını ve vücut kitle endeksinin obez seviyesine yükseldiğini ortaya koyuyor.

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