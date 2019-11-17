Trump’ın Sağlık Durumu Tartışılıyor

Başkan Donald Trump, önceki gün yapılan sağlık kontrolunun ardından sağlığının çok iyi durumda olduğunu açıkladı. Ancak bu kontrolun her yıl yapıldığı tarihten birkaç ay erken, habersiz ve plansız yapılması sosyal medyada Başkan’ın sağlığıyla ilgili spekülasyonların çıkmasına neden oldu.

Trump, bunun yıllık sağlık kontrolunun ilk ayağı olduğunu ve Washington’daki Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nde yapıldığını söyledi. Twitter mesajında “Her şey çok iyi (harika!). Gelecek yıl tamamlayacağız” ifadelerini kullanan Trump sağlık kontrolünün kalan kısmının planlandığı gibi 2020’de tamamlanacağını ima etti.

Beyaz Saray’dan Cumartesi günü yapılan açıklamada Trump’ın hızlı bir kontrolden geçtiği ve bazı laboratuvar testlerinin yapıldığı belirtilmişti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Stephanie Grisham’a Başkan’ın hastaneyi ziyaret nedeninin rutin kontrol değil de bir sağlık sorunu olduğu şeklindeki iddialar soruldu.

Grisham ise bu soruya “Kesinlikle hayır. O olunabilecek en sağlıklı durumda” şeklinde yanıt verdi.