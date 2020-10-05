Trump'ın sağlık durumuyla ilgili olarak Beyaz Saray ile çelişen Doktor Sean Conley kimdir?

Dr. Sean Conley, 2018'in Mart ayından beri Trump'ın özel doktoru olarak hizmet veriyor. Şimdiye kadar adı pek gündemde olmayan Dr. Conley, dünya basınının Walter Reed Hastanesi'nin kapısına dayanarak Trump'la ilgili gelişmeleri beklemeye başlamasıyla dikkatleri üzerinde topladı.

Çelişkili görünen bu mesajlar, ABD'nin içinden geçtiği önemli dönemeçte Trump'ın sağlık durumu hakkında Beyaz Saray'ın ne ölçüde şeffaf davrandığı konusunda soru işaretleri yarattı.

Bundan yalnızca dakikalar sonra, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, çok daha farklı bir açıklama yaparak, Trump'ın hayati göstergelerinin son 24 saat içinde endişe verici şekilde seyrettiğini, sonraki 48 saatin kritik olduğunu söyledi.

ABD donanmasında görevli Dr. Conley, "Trump'ın kaydettiği gelişmeden ben ve ekibim son derece mutluyuz" dedi ve "temkinli bir iyimserlik" taşıdıklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Dr. Sean Conley, Cumartesi sabahı Walter Reed Hastanesi'nin kapısından bir grup doktorla birlikte çıkıp Trump'ın sağlık durumuyla ilgili son durumu dünyaya duyuran isim.

Beyaz Saray'daki birçok sağlık uzmanı gibi Dr. Conley de asker kökenli. ABD Başkanı için askeri doktorların görevlendirilmesi, Amerikan İç Savaşı'ndan bu yana devam eden bir gelenek.

Eski başkanlık doktorlarından Dr. Connie Mariano, askeri doktorların bu göreve uygun olduklarını savunarak, "Beyaz Saray'ın tıbbi ekibinde olmak, savaş alanında sağlıkçı olarak çalışmak gibi" diyor.

40 yaşındaki Dr. Sean Conley, Pennsylvania Doylestown doğumlu. 2002'de Notre Dame Üniversitesi'nden mezun olan Conley, Philadelphia Osteopatik Tıp Okulu'nda osteopatik tıp bölümünde okudu. 2006'da Tıp Doktoru olarak derecesini aldı.

Osteopati, hastalıklarda kas-iskelet sisteminin etkinliği üzerinde duran tamamlayıcı bir tıp metodu. Bu alandaki profesyonel doktora derecesi, Tıp Doktoru derecesinden farklı. Osteopati, tedavide daha bütünsel bir yaklaşım benimseyerek yaşam tarzı ve çevresel faktörlere de odaklanıyor.

Ancak ABD'de osteopatlar geleneksel tıp doktorlarının eğitimine benzer bir eğitim alıyorlar. Hekimlerle aynı gereklilikleri yerine getiren osteopatlar, ilaç yazma yetkisine de sahipler.