“Trump'ın Salgın Yanıtına Destek En Düşük Seviyede”

Reuters haber ajansının uluslararası piyasa araştırmaları firması Ipsos'la ortak düzenlediği son ankete göre kamuoyunun Başkan Donald Trump'ın Corona virüsü salgınının yol açtığı krizi yönetim biçimine verdiği destek oranı, en düşük seviyeye geriledi. Kamuoyunun Trump'a verdiği desteğin azalmasında son dönemde yeni Corona enfeksiyonu vakalarının hızla artması ve Trump'ın yapılan Corona testlerinin sayısını azaltma önerisinde bulunmasının etkisi büyük oldu. 22-23 Haziran'da yapılan anket ayrıca Amerikan kamuoyunun çoğunluğunun Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Kongre'de ifade verdiğini görmek istediğini ortaya koydu. Bolton'un yazdığı kitapta Trump'a yeniden seçilebilmek için Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yardımına başvurmak dahil bir dizi suçlama yöneltmesi, kamuoyunun bu talepte bulunmasında katkısı oldu. Reuters/Ipsos anketi, Amerikan kamuoyunın yüzde 37'sinin Trump'ın Corona pandemisiyle mücadele şeklini desteklediğini ortaya koyuyor. Bu, anketin yapılmaya başlandığı Mart ayından bu yana kaydedilen en düşük destek oranı. Son ankete katılanların yüzde 58'iyse Trump'ın Corona pandemisine verdiği yanıtı doğru bulmadıklarını belirtti.

Biden başkanlık seçiminde Trump'ın 10 puan önünde Anket ayrıca 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine dört aydan biraz fazla süre kala Demokrat Parti başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın kayıtlı seçmenler arasında seçimi Trump'ın 10 puan önünde götürdüğünü gösteriyor. Geçen hafta yapılan benzer bir anketteyse Biden, başkanlık seçimi yarışını Trump'ın 13 puan önünde götürüyordu. Amerika'da şimdiye kadar 120 binden fazla can kaybına neden olan Corona virüsü salgınının ciddiyetini kamuoyu önünde açıkça ifade etmede geciken Trump, uzmanların yeşil ışık yakmasını beklemeden eyaletleri ekonomik faaliyetlere yeniden başlamaları konusunda ısrarcı olmuştu. Pandemi sürecinde düzenlediği ilk seçim mitingini Oklahoma eyaletinde geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştiren Trump, binlerce destekçisine, Corona testlerinin ''iki ucu keskin kılıç'' gibi olduğunu, kamuoyunun giderek yükselen vaka sayıları karşısında kaygılanması üzerine sağlık yetkililerinden test sürecini yavaşlatmalarını istediğini söylemişti.

Trump Yönetimi yetkilileriyse Salı günü yaptıkları açıklamada Trump'ın, enfeksiyon takibini yürütmenin ve hastalığın yayılmasını kontrol altına almanın yollarından biri olan testlerin sayısını azaltma talebinde bulunmadığını kaydetti. Son yedi günlük verilere göre Amerika çapındaki Corona enfeksiyonları sayısı yüzde 25 oranında arttı. Bunda, sosyal mesafe kurallarının daha gevşek uygulandığı Teksas, Arizona ve Florida eyaletlerindeki vaka artışlarının katkısı büyük oldu. Trump Cumhuriyetçi Parti içinde de destek kaybediyor Başkan Trump, Mart ayından bu yana seçmen kitleleri arasında giderek daha fazla destek kaybına uğruyor. Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyah Amerikalı George Floyd'un 25 Mayıs'ta polis nezaretinde yaşamını yitirmesi üzerine patlak veren protesto dalgası ve Amerikan kamuoyunun Trump'ın pandemi krizini yönetme şekline verdiği desteği giderek azaltması, Trump'ın Mart ayından bu yana destek kaybetmesinde etkili oldu. Cumhuriyetçi Partililer de başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana Trump'ın başkanlığı hakkında en kötümser izlenime sahip. Buna göre Cumhuriyetçi Partililer'in sadece yüzde 43'ü ülkenin ''doğru yolda'' ilerlediği görüşünde. Bu, Reuters/Ipsos'un Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu 2017 yılı Ocak ayından bu yana kaydettiği en düşük oran.