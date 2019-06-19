Trump’ın Savunma Bakanı adayı Esper, Patriot üreticisi Raytheon için lobi yapıyordu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Patrick Shanahan yerine Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Mark Esper, mevcut görevine gelmeden önce Patriot üreticisi Raytheon şirketinin lobi faaliyetlerini yürütüyordu. Trump'ın ABD Savunma Bakanlığına vekalet eden Shanahan'ın adaylığını geri çekip yerine Esper'i aday gösterdiğini duyurması üzerine dikkatler Kara Kuvvetleri Genel Sekreterinin kariyerine çevrildi. - Körfez Savaşında savaştı Kasım 2017'de Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri olarak Senatodan onay alan Esper, 1986'da ABD Harp Akademisinden mezun oldu ve ilk dış görev yerlerinden biri, Birinci Körfez Savaşında Orta Doğu'da iyi bilinen 101'nci Hava İndirme Tümeni oldu. Daha sonra Avrupa başta olmak üzere ABD Kara Kuvvetlerinde çeşitli yerlerde görev yapan Esper 2007'de ordudan emekli oldu. 1995'te Harvard Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden yüksek lisans derecesini alan Esper, 2008'de George Washington Üniversitesinde doktora yaptı. - Kongre'de etkili pozisyonlarda görev yaptı

Esper'in kariyerinde dikkati çeken bir diğer nokta ise Kongre'de aldığı görevler oldu. Senatoda eski çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Bill First'ın ulusal güvenlik danışmanlığını yapan Esper, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde Politika Direktörü, Senato Dış İlişkiler Komitesinde ve Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komitesinde ulusal güvenlik uzmanı olarak çalıştı. Esper, ayrıca Eski Savunma Bakanı Chuck Hagel'e Cumhuriyetçi Partide senatörlük yaptığı yıllarda ulusal güvenlik alanında danışmanlık yaptı. - Raytheon lobicisiydi Uzay ve Havacılık Sanayisi Derneği, ABD-Çin Ekonomi ve Güvenlik İlişkilerini İnceleme Komisyonu, ABD Ticaret Odası ve Miras Vakfında çeşitli görevlerde bulunan Esper'in, Pentagon'daki kariyerinden önceki son durağı ise Raytheon savunma şirketi oldu. Esper, Patriot hava savunma sistemlerinin de üreticisi Raytheon'da 7 yıl lobi faaliyetlerini de kapsayan Hükümet ile İlişkiler Başkan Yardımcılığı yaptı. Esper'in Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliğine aday gösterilmesine Eski Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain karşı çıkmıştı.