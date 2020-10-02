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Trump’ın Seçim Ekibinden Tartışma Kurallarının Değişmesine Ret

02.10.2020 01:25 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyası ekibi, başkan adayları arasında bu ay yapılacak iki tartışma programının kurallarının değiştirilmesi çağrılarını reddetti

Trump’ın Seçim Ekibinden Tartışma Kurallarının Değişmesine Ret

Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyası ekibi, başkan adayları arasında bu ay yapılacak iki tartışma programının kurallarının değiştirilmesi çağrılarını reddetti.

Salı akşamı yapılan tartışma programında Başkan Donald Trump sık sık Demokrat aday Biden’ın ve moderatörün sözünü kesmişti. Partilerüstü bir kurum olan Başkanlık Tartışmaları Komisyonu bunun üzerine 15 Ekim’de Miami’de yapılacak ikinci tartışmada düzeni daha fazla sağlayabilmek için formatta bazı teknik değişiklikler yapmayı değerlendirdiğini bildirmişti.

Bu değişiklikler arasında moderatörün müdahale ve söz kesmeyi engellemek için mikrofonu kapatmasının de yer aldığı söylentileri ortaya atılmıştı.

Trump, Perşembe günü paylaştığı bir Twitter mesajında ‘‘İlkini kazanmışken neden Tartışma Komisyonu’nun ikinci ve üçüncü tartışmaların kurallarını değiştirmesine izin vereyim?’’ dedi.

Başkan, kurallarda yapılacak bir değişikliğin tartışmaya katılma durumunu etkileyip-etkilemeyeceği ile ilgiliyse yorum yapmadı. Salı günü yapılan tartışma programının kuralları; 15’er dakikalık altı bölüm halinde sorulan sorulara yanıt vermek için iki dakika süreleri olmasını ve bu süre içinde adaylara müdahale edilmemesini öngörüyordu.

Trump’ın kıdemli kampanya danışmanı Jason Miller da gazetecilerle yaptığı telekonferans görüşmesinde, programın kurallarında değişiklik istemediklerini söyledi. Kampanya yetkilileri Trump’ın var olan kurallara uyup-uymayacağı konusundaki soruyaysa yanıt vermedi.

Salı günü yapılan ve 90 dakika süren tartışma programında Trump’ın yaklaşımı Biden’a göre daha fazla eleştirilmişti.

Tartışma Komisyonu, Çarşamba günü yaptığı açıklamada yakında format değişikliği açıklayabileceğini bildirmişti.

Biden’ın kampanya sözcüsü Andrew Bates ise Biden’ın komisyonun koyduğu kurallara uyarak gelecek tartışma programlarına da katılacağını bildirdi. Bates, ‘‘Esas soru Başkan’ın gelecek iki tartışmada kurallara uyup-uymayacağı’’ dedi.

Anketler seçimin gidişatını belirlemesi beklenen kilit önemdeki eyaletlerde adayların başa baş durumda olduğunu gösteriyor.

ABD’de Corona virüsü salgını nedeniyle 2 milyondan fazla seçmen oylarını erken kullandı. Salgın nedeniyle sadece erken sandığa gidenlerin değil posta yoluyla oy kullananların da artması bekleniyor.

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