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Trump’ın Seçim İddialarına Twitter Engeli

07.11.2020 18:01 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerde usulsüzlük iddialarını Cumartesi sabahı Twitter’da sürdürdü. Trump’ın peş peşe paylaştığı dört mesajına uyarı koyan Twitter, iddiaları etiket arkasına gizledi

Trump’ın Seçim İddialarına Twitter Engeli

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerde usulsüzlük iddialarını Cumartesi sabahı Twitter’da sürdürdü. Trump’ın peş peşe paylaştığı dört mesajına uyarı koyan Twitter, iddiaları etiket arkasına gizledi.

Trump’ın Twitter’da mesajları şu şekilde:

‘’İnsanlar SAYIMI DURDURUN VE ŞEFFAFLIK TALEP EDİYORUZ diye çığlık atıyordu. (Hukuki Gözlemcilerin sayım odalarına girişleri reddedildiği için)!’’

‘’Seçim günü Salı akşamı 8.00’den sonra on binlerce oy yasadışı olarak alındı ve Pennsylvania ve diğer bazı başa baş eyaletlerdeki sonuçları tamamen ve kolayca değiştirdi. Ayrı bir konu olarak, yüz binlerce oyun yasadışı olarak GÖZLENMESİNE izin verilmedi.’’

‘’Bu AYRICA Seçim Gecesi'nde herkesin kolayca kazandığımı düşündüğü Pennsylvania da dahil olmak üzere çok sayıda eyaletteki seçim sonucunu değiştirdi. Bu da uzun zaman aralıkları boyunca kimsenin gözlemlemesine izin vermeksizin, büyük farkların kaybolmasıyla sonuçlandı’’.

‘’YASAL ŞEFFAFLIĞIN şiddetle ve kabaca izin verilmediği o saatlerde kötü şeyler oldu. Traktörlerin bloke ettiği kapılar ve pencereler, gözlemcilerin sayım odalarını görememeleri için kalın kartonla kaplandı. İÇERİDE KÖTÜ ŞEYLER OLDU. BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER GERÇEKLEŞTİ!’’

Trump’ın peş peşe paylaştığı mesajlar, Twitter’ın seçim tedbirlerine takıldı. Sosyal medya platformu, iddiaların üzerine, görüntülenmesi öncesinde "Bu tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü ihtilaflıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir" etiketi koydu.

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