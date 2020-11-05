Trump’ın Seçim Kampanyasından Art Arda Davalar

Trump’ın seçim kampanyası Pennsylvania ve Michigan’da oyların sayılmasının durdurulması için dava açtı, Wisconsin’de ise sayımın tekrarlanmasını istedi.
Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump’ın seçim kampanyası tarafından Pennsylvania ve Michigan’da oyların sayılmasının durdurulması için dava açıldı. Açıklamada davalarla kampanya gözlemcilerinin oyların sayıldığı noktalara daha fazla erişiminin sağlanmasının talep edildiği belirtildi.
Açıklamada iki eyalette de oy sayım merkezlerine daha fazla erişim sağlanana kadar oyların sayılmasının geçici olarak durdurulmasının, ayrıca açılan ve sayılan oy pusulalarının da kendilerine gösterilmesinin talep edildiği belirtildi.
Trump’ın seçim kampanyası başkan yardımcısı Justin Clark ayrıca Anayasa Mahkemesi’nde devam eden Pennsylvania ile ilgili bir başka davaya da müdahil olacaklarını bildirdi. Davada seçim gününden üç gün sonrasına kadar geç gelen oy pusulalarının sayılıp-sayılmaması değerlendiriliyor.
Michigan 16 Seçici Kurul üyesine sahip. Eyalette henüz seçimin kazananı belli değil ancak Demokrat aday Joe Biden şimdilik az farkla önde görünüyor. 20 Seçici Kurul üyesine sahip Pennsylvania eyaletindeyse Başkan Trump seçimi önde götürüyor, ancak oylar sayıldıkça adaylar arasındaki fark kapanıyor.
AP haber ajansına göre Pennsylvania’da şimdiye kadar yolsuzluk ya da oy pusulalarıyla ilgili herhangi bir kaygı gündeme getirilmemişti. Eyalette 3 milyon 100 bin oy posta yoluyla kullanıldı ve bunların sayılması zaman alıyor. Bu oyların Cuma gününe kadar sayılması gerekiyor.
“Wisconsin’de sayım yeniden yapılsın”
Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyası yetkilileri oy sayımının henüz tamamlanmadığı Wisconsin eyaletinden sayımın yeniden yapılmasını talep edeceklerini açıkladı.
Kampanya sorumlusu Bill Stepien, “Wisconsin’in birçok bölgesinde usulsüzlükler olduğu yönünde bilgi geldi ve bu da sonuçların geçerliliğiyle ilgili ciddi endişe uyandırıyor” dedi. Ne tür bir şikayet ya da ihbar aldıklarıyla ilgili ayrıntı vermeyen Stepien ayrıca, “Şu anki eşik, Başkana oyların yeniden sayılmasını talep etme hakkı tanıyor ve bunu hemen yapacağız ” şeklinde konuştu.
Biden’ın Wisconsin’de çok az bir farkla Trump’ın önünde olduğunu belirten Edison Araştırma Merkezi’ne göre bu fark yüzde 1’in altında olduğunda adaylara sayımın yeniden yapılmasını talep etme hakkı doğuyor.
Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin, ABD’de seçimin sonucunu belirleyecek kilit eyaletler arasında yer alıyor.
ABD’de Corona virüsü salgını nedeniyle sandık başında uzun kuyruklara girmek istemeyen seçmenler için eyaletler postayla ve erken oy kullanma seçeneklerinin kapsamını genişletmiş, bu nedenle 100 milyonu aşkın oy, seçim gününden önce zaten kullanılmıştı. Ancak posta yoluyla kullanılan oyların bu yıl rekor düzeyde olması seçim sonuçlarının gecikeceği tahminlerinin yapılmasına neden oluyordu. Demokratlar da bu durumda Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın seçimlerin güvenilirliğini sorgulayacağı ve Anayasa Mahkemesi’ne taşıyabileceği kaygılarını dile getiriyordu.