Trump’ın Seçim Kampanyasından Art Arda Davalar

Trump’ın seçim kampanyası Pennsylvania ve Michigan’da oyların sayılmasının durdurulması için dava açtı, Wisconsin’de ise sayımın tekrarlanmasını istedi.

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump’ın seçim kampanyası tarafından Pennsylvania ve Michigan’da oyların sayılmasının durdurulması için dava açıldı. Açıklamada davalarla kampanya gözlemcilerinin oyların sayıldığı noktalara daha fazla erişiminin sağlanmasının talep edildiği belirtildi.

Açıklamada iki eyalette de oy sayım merkezlerine daha fazla erişim sağlanana kadar oyların sayılmasının geçici olarak durdurulmasının, ayrıca açılan ve sayılan oy pusulalarının da kendilerine gösterilmesinin talep edildiği belirtildi.

Trump’ın seçim kampanyası başkan yardımcısı Justin Clark ayrıca Anayasa Mahkemesi’nde devam eden Pennsylvania ile ilgili bir başka davaya da müdahil olacaklarını bildirdi. Davada seçim gününden üç gün sonrasına kadar geç gelen oy pusulalarının sayılıp-sayılmaması değerlendiriliyor.

Michigan 16 Seçici Kurul üyesine sahip. Eyalette henüz seçimin kazananı belli değil ancak Demokrat aday Joe Biden şimdilik az farkla önde görünüyor. 20 Seçici Kurul üyesine sahip Pennsylvania eyaletindeyse Başkan Trump seçimi önde götürüyor, ancak oylar sayıldıkça adaylar arasındaki fark kapanıyor.